Haos u BiH: Masovna tuča izbila u ugostiteljskom objektu

Izvor:
Crna-hronika.info
27.12.2025
20:58
Komentari:0
Sukob je najprije započeo u unutrašnjem dijelu lokala, nakon čega je dio učesnika izašao ispred objekta gdje je sukob nastavljen
U restoranu i klubu “Gardens” u Međugorju sinoć je došlo do fizičkog sukoba između više osoba. Kako navode očevici, sukob je najprije započeo u unutrašnjem dijelu lokala, nakon čega je dio učesnika izašao ispred objekta gdje je sukob nastavljen.
Ostali gosti koji su se u tom trenutku nalazili u objektu navode da je događaj izazvao uznemirenje i prekid druženja, a pojedini prisutni snimili su nemile scene mobilnim telefonima, javlja Crna hronika.
Za sada nije poznato šta je prethodilo sukobu niti da li je bilo povrijeđenih osoba. Također, nema informacija o eventualnoj intervenciji nadležnih službi.
Redakcija je kontaktirala upravu objekta i nadležne institucije, te će njihov odgovor biti objavljen čim bude dostavljen.
Tuča u Clubu & Restaurantu “Gardens” u Međugorju: Sukob nastavljen i ispred objekta pic.twitter.com/8Ma28Z0aZJ— Doznajemo (@Doznajemo) December 27, 2025
