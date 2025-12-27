Haos u BiH: Masovna tuča izbila u ugostiteljskom objektu

Sukob je najprije započeo u unutrašnjem dijelu lokala, nakon čega je dio učesnika izašao ispred objekta gd‌je je sukob nastavljen

U restoranu i klubu “Gardens” u Međugorju sinoć je došlo do fizičkog sukoba između više osoba. Kako navode očevici, sukob je najprije započeo u unutrašnjem dijelu lokala, nakon čega je dio učesnika izašao ispred objekta gd‌je je sukob nastavljen.

Ostali gosti koji su se u tom trenutku nalazili u objektu navode da je događaj izazvao uznemirenje i prekid druženja, a pojedini prisutni snimili su nemile scene mobilnim telefonima, javlja Crna hronika.

Za sada nije poznato šta je prethodilo sukobu niti da li je bilo povrijeđenih osoba. Također, nema informacija o eventualnoj intervenciji nadležnih službi.

Redakcija je kontaktirala upravu objekta i nadležne institucije, te će njihov odgovor biti objavljen čim bude dostavljen.