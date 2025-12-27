Pronađeno 15 kilograma metamfetamina, privedena žena

Logo
SRNA

27.12.2025

20:41

Australijske vlasti privele su četrdesetogodišnju ženu na aerodromu u Sidneju nakon što je u njenom prtljagu pronađeno 15 kilograma metamfetamina, ulične vrijednosti 8,7 miliona američkih dolara.

Australijska federalna policija /AFP/ i Australijske granične snage /ABF/ saopštile su u zajedničkoj objavi da je žena zaustavljena radi rutinskog pregleda po dolasku na aerodrom.

Tokom pregleda službenici ABF-a su u njenom prtljagu pronašli 18 vakuumski zatvorenih kesica označenih kao "čaj" koje su sadržale bistru kristalnu supstancu.

Testiranje supstance dalo je pozitivan rezultat na metamfetamin, sa procijenjenom težinom od 15 kilograma.

Policija je uhapsila ženu, a droga je zaplijenjena, javlja Sinhua.

илу-кошарка-27122025

Košarka

ABA Liga: Igokea sutra dočekuje Borac iz Čačka

Procijenjena ulična vrijednost zaplijenjene droge iznosi oko 8,73 miliona američkih dolara i mogla je da pokrije oko 150.000 pojedinačnih uličnih prodaja.

Žena je optužena za uvoz komercijalne količine droge za prodaju, a za ovo krivično djelo predviđena je kazna doživotnog zatvora.

