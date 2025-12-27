Poznato stanje bake koju je manijak izbo pred unukom

27.12.2025
Žena (67) koja je izbodena u zgradi na Novom Beogradu prilikom pljačke nije životno ugrožena!
Tokom napada je zadobila brojne ubodne rane, između ostalog, napadač ju je ubo sječivom u glavu i u butnu kost. Takođe joj je konstatovan pneumotoraks. Trenutno se nalazi na intenzivnoj njezi u UC i ljekari prate njeno stanje.
Na snimku se vidi da je monstrum ušao u zgradu za njom i njenim unukom, a kada su krenuli uz stepenice, izvadio je nož i počeo da je ubada sa leđa. Onda joj je strgao torbu s ramena i oborio sa stepenica na pod. Uplašeni dječak je sjeo na stepenište i posmatrao napad na baku koja ga je vraćala iz parka.
(Kurir)
