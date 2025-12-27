Logo
Poginuo muškarac kada se vraćao iz lova: Odlagao pušku, pa slučajno ispalio metak u čovjeka

Izvor:

B92

27.12.2025

19:33

Komentari:

0
Погинуо мушкарац када се враћао из лова: Одлагао пушку, па случајно испалио метак у човјека

U ataru sela Aradac, u opštini Zrenjanin, danas u 15.18 časova dogodila se tragedija u kojoj je prilikom vraćanja iz lova poginuo D. K. (59) iz Futoga.

Kako se nezvanično saznaje, do tragedije je došlo prilikom povratka iz lova, kada je osumnjičeni D. B. (53) iz Sremske Kamenice, prilikom odlaganja puške u vozilo, nehotice ispalio metak. Metak je prošao kroz staklo zadnjih vrata automobila i pogodio D.K. u predjelu vrata.

Povrijeđeni je preminuo na licu mjesta.

Slučaj je kvalifikovan kao teško djelo protiv opšte sigurnosti, a dežurni javni tužilac izašao je na lice mjesta radi obavljanja uviđaja. Istraga je u toku.

(b92)

Komentari (0)
