Krvavi pir u Kruševcu: Iskasapio roditelje nožem, pa skočio u smrt, stan natopljen krvlju!

Istraga nezapamćenog zločina u Kruševcu otkriva nove, jezive detalje tragedije u kojoj je muškarac A.S. (36) zvjerski ubio svoje roditelje, a potom presudio sebi skokom sa sedmog sprata zgrade.

Prema najnovijim saznanjima, prizor koji su zatekli nadležni bio je toliko strašan da je šokirao i najiskusnije istražitelje.

Pošto niko nije otvarao vrata stana, na lice mjesta su izašli vatrogasci koji su bili prinuđeni da provale unutra. Ulaskom u prostorije, zatekli su scenu iz najgorih horor filmova – unutrašnjost stana bila je potpuno prekrivena krvlju.

Hronika Nezapamćena tragedija u Kruševcu: Ovo je Aleksandar koji je ubio roditelje, pa zatim skočio sa zgrade

Povrede na tijelima ubijenih roditelja i tragovi u stanu ukazuju na to da se u četiri zida odvijala prava drama. Sumnja se da su nesrećni otac i majka pokušali da pobjegnu od pomahnitalog sina, ali ih je on sustigao i zvjerski izbo nožem po cijelom tijelu. Brojnost i težina povreda ukazuju na nevjerovatnu svirepost napadača.

Ono što dodatno zbunjuje istražitelje i javnost jeste činjenica da muškarac koji je počinio ovaj masakr nije bio zaveden u evidencijama – ni policijskim, ni medicinskim. Nije bilo ranijih prijava za nasilje, niti je bilo poznato da je imao psihičke probleme koji bi naslutili ovakvu tragediju.

Hronika Nezapamćena porodična tragedija: Ubio roditelje u stanu, pa skočio sa zgrade

Nakon što je, kako se sumnja, usmrtio roditelje, muškarac je otvorio prozor i skočio sa sedmog sprata zgrade direktno na pločnik. Pad sa te visine bio je fatalan, a ekipa Hitne pomoći mogla je samo da konstatuje smrt na licu mjesta.

Policija je završila uviđaj, a pronađeni nož, kojim je počinjen masakr, poslat je na dalju analizu. Kruševac je zanijemio pred činjenicom da je neko bez ikakvog kriminalnog dosijea bio spreman na ovakav "krvavi pir".

