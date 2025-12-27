Logo
Sutra ponovljeni parlamentarni izbori na Kosovu i Metohiji

Izvor:

SRNA

27.12.2025

09:04

Сутра поновљени парламентарни избори на Косову и Метохији
Foto: Tanjug/AP

Na Kosovu i Metohiji sutra će biti održani ponovljeni parlamentarni izbori u skupštini privremenih prištinskih institucija, nakon višemjesečnih neuspješnih pregovora o izboru predsjednika parlamenta i o formiranju vlade samoproglašenog Kosova.

Zvaničnici Srbije su pozvali Srbe da glasaju za Srpsku listu, ističući da jedino ona može da brani interese srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, koji je svakodnevno podvrgnut pritiscima i neosnovanim hapšenjima od prištinskog režima.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je da je veoma važno da Srpska lista osvoji svih 10 zagarantovanih mjesta za srpsku zajednicu.

grob groblje

Srbija

Uhapšeno 6 osoba zbog skrnavljenja pravoslavog groblja na Kosovu i Metohiji

Prethodni izbori na Kosovu i Metohiji održani su u februaru ove godine, a na sutrašnjim učestvuje 18 partija, tri koalicije, dvije građanske inicijative i jedan nezavisni kandidat.

Na izborima se po proporcionalnom sistemu na četvorogodišnji mandat bira 120 poslanika u parlamentu samoproglašenog Kosova, pri čemu je 20 mandata rezervisano za pripadnike manjinskih zajednica, od toga 10 za srpsku zajednicu.

6392d9b9c5d2a policija kosovo

Srbija

''Nasilna kampanja'': Uhapšen Srbin na sjeveru Kosova

Ovo su treći izbori na Kosovu i Metohiji ove godine, drugi parlamentarni, jer poslije februarskih, stranke Albanaca nisu uspjele da formiraju vladu.

Mediji ističu da su glavni favoriti za pobjedu i mjesto premijera na Kosovu i Metohiji lider pokreta Samoopredjeljenje Aljbin Kurti, lider Demokratske partije Kosova ekonomista Bedri Hamza i predsjednik Demokratskog saveza Kosova Ljumir Abidžiku.

Tagovi:

Kosovo i Metohija

Parlamentarni izbori

