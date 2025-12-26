Logo
Kako je otkriveno ubistvo biznismena: Crni džak plutao rijekom, u njemu bila noga...

Izvor:

Kurir

26.12.2025

21:55

Вода ријека
Foto: ATV BL

Više javno tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv kik-boksera Slobodana M. zbog ubistva biznismena Zorana L. iz Lazarevca, čije su noge pronađene krajem juna u Kolubari!

Ostatak tijela ubijenog i raskomadanog Zorana, uprkos opsežnoj potrazi koja je trajala danima, nikada nije pronađen.

Nogu, za koju je odmah bilo jasno da pripada muškoj osobi, podsjetimo, pronašli su mladić i djevojka koji su bili na motoru. Naime, oni su videli nešto sumnjivo u Kolubari pa su o tome obavijestili policiju koja je detaljnom pretragom utvrdila da se radi o ljudskoj nozi.

Ротација-илустрација

Hronika

"Ubio Zorana, pa se vratio i isjekao tijelo": Novi detalji misterije nogu nađenih u Kolubari

''Momak je prijavio da je u rijeci vidio crni džak, a kada je policija došla ispostavilo se da je riječ o ljudskoj nozi. Na Kolubari je otpočela opsežna potraga, a sutradan je isplivala i druga noga. DNK analizom ispostavilo se da je riječ o biznismenu Lukiću čiji je nestanak nekoliko dana ranije prijavio sin'', naveo je izvor.

Uhapšen osumnjičeni za ubistvo

Nekoliko dana kasnije, lisice na ruke stavljene su Slobodanu M., kik-bokseru iz Lazarevca. Prema nezvaničnim informacijama, osumnjičeni i žrtva su imali blizak odnos i poslovno su sarađivali od 2020. godine.

Policija Srbija

Hronika

Poznati novi detalji ubistva: Prijetio obračunom na društvenim mrežama, pa pronađen izboden

''Viđali smo ih često zajedno, bili su nerazdvojni. Svakog drugog dana pili su kafu u obližnjem kafiću, za koji se priča da je u vlasništvu S.M.'', kaže izvor upoznat sa slučajem.

S.M. je poznat kao kik bokser, koji je imao zapažene nastupe. Godine 2018. ostvario je veliku pobjedu na turniru u Italiji. Nakon toga povukao se iz profesionalnog sporta i posvetio se trenerskom radu u lokalnom klubu, gdje je obučavao mlađe borce.

Osumnjičeni je navodno, poslije pronalaska dijelova tijela, nekoliko puta pozivan u policiju i ispitivan u svojstvu građanina, piše Kurir.

''I dalje ne možemo da vjerujemo da je S.M. sposoban za tako nešto. Svi se pitamo šta je to u njemu probudilo zvijer kada je on mogao krvnički da ubije čovjeka sa kojim je sarađivao. Ovo je tragedija, za porodicu Z.L., ali i za sve nas koji ih poznajemo'', rekla je ranije za Kurir jedna mještanka Lazarevca.

Tagovi:

