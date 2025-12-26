Stigle nove cijene goriva pred praznike

Stigle su nove cijene goriva, tako da će od danas od 15 časova, na pumpama u Srbiji litar evro dizela koštati 194 dinara, a litar benzina evropremijum BMB biće 177 dinara, objavilo je resorno Ministarstvo.

Nove cijene goriva važiće do sljedećeg petka U odnosu na prošlu nedjelju, cijene goriva su jeftinije.

Cijene nafte su tokom ove nedelje porasle za više od dva odsto, jer su geopolitički rizici oživjeli bojazan od manjka ponude.

Tako se nafta Brent kretala oko 62 dolara po barelu, a američka sirova nafta WTI (West Texas Intermediate) oko 57,8 dolara po barelu, preneo je Trejding ekonomiks, prenosi Informer.