Logo
Large banner

Stigle nove cijene goriva pred praznike

Izvor:

Informer

26.12.2025

11:10

Komentari:

0
Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil
Foto: ATV

Stigle su nove cijene goriva, tako da će od danas od 15 časova, na pumpama u Srbiji litar evro dizela koštati 194 dinara, a litar benzina evropremijum BMB biće 177 dinara, objavilo je resorno Ministarstvo.

Nove cijene goriva važiće do sljedećeg petka U odnosu na prošlu nedjelju, cijene goriva su jeftinije.

Cijene nafte su tokom ove nedelje porasle za više od dva odsto, jer su geopolitički rizici oživjeli bojazan od manjka ponude.

Владимир Путин

Svijet

Koliko Rusa vjeruje Putinu?

Tako se nafta Brent kretala oko 62 dolara po barelu, a američka sirova nafta WTI (West Texas Intermediate) oko 57,8 dolara po barelu, preneo je Trejding ekonomiks, prenosi Informer.

Podijeli:

Tagovi:

gorivo

Cijene

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Весна Змијанац наступила први пут након операције: ''Не знам да мирујем''

Scena

Vesna Zmijanac nastupila prvi put nakon operacije: ''Ne znam da mirujem''

50 min

0
Колико Руса вјерује Путину?

Svijet

Koliko Rusa vjeruje Putinu?

52 min

0
horoskop astrologija

Zanimljivosti

4 znaka horoskopa najsrećnija u prvoj nedjelji 2026.

1 h

0

Više iz rubrike

Пронађена бомба од пола тоне, ево шта грађани морају да ураде

Srbija

Pronađena bomba od pola tone, evo šta građani moraju da urade

4 h

0
Земљотрес погодио Србију

Srbija

Zemljotres pogodio Srbiju

4 h

0
Забрањен увоз скоро 70 тона кивија из Сјеверне Македоније

Srbija

Zabranjen uvoz skoro 70 tona kivija iz Sjeverne Makedonije

17 h

0
РХМЗ Србије издао упозорење: У овим градовима температура испод нуле, снијег нападао и до 40 cm

Srbija

RHMZ Srbije izdao upozorenje: U ovim gradovima temperatura ispod nule, snijeg napadao i do 40 cm

17 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

56

Počinje isplata korisnicima - u susret novogodišnjim i božićnim praznicima

11

53

Srpska privlači sve više turista

11

49

Zašto su tetke tako važne u životu djeteta?

11

48

Žena ostavila muža zbog Chat GPT-a

11

43

Stanivuković meta ismijavanja: Vukanović poručio da je izgubio razum

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner