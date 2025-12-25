Zabranjen uvoz skoro 70 tona kivija iz Sjeverne Makedonije

Ministarstvo poljoprivrede Srbije saopštilo je da je vratilo u Sjevernu Makedoniju 68.040 kilograma kivija porijeklom iz Grčke zbog prisustva mediteranske voćne muve, koja se nalazi na listi karantinskih štetnih organizama i nije prisutna na teritoriji Srbije.

Povodom medijskih izvještaja da je Sjeverna Makedonija navodno zabranila uvoz kivija iz Srbije, iz Ministarstva ističu da je srpska granična fitosanitarna inspekcija ta koja je u dva navrata presrela pošiljke industrijskog kivija porijeklom iz Grčke, koji je reeksportovan iz Sjeverne Makedonije i donijela rješenja o zabrani uvoza i vraćanju pošiljki u zemlju otpreme.

U saopštenju se navodi da je o informacijama koje su se pojavile u srpskim medijima obaviještena i nadležna služba Sjeverne Makedonije.

Kako se ističe, reakcija fitosanitarne inspekcije Uprave za zaštitu bilja u Srbiji bila je brza i u potpunosti u skladu sa propisima, čime su zaštićeni domaća proizvodnja i interesi potrošača.

Iz Ministarstva poljoprivrede apeluju na medije da prije objavljivanja informacija provjere navode, kako bi se spriječilo širenje dezinformacija i nepotrebno uznemiravanje javnosti.