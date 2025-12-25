Logo
Large banner

Zabranjen uvoz skoro 70 tona kivija iz Sjeverne Makedonije

Izvor:

SRNA

25.12.2025

18:57

Komentari:

0
Забрањен увоз скоро 70 тона кивија из Сјеверне Македоније

Ministarstvo poljoprivrede Srbije saopštilo je da je vratilo u Sjevernu Makedoniju 68.040 kilograma kivija porijeklom iz Grčke zbog prisustva mediteranske voćne muve, koja se nalazi na listi karantinskih štetnih organizama i nije prisutna na teritoriji Srbije.

Povodom medijskih izvještaja da je Sjeverna Makedonija navodno zabranila uvoz kivija iz Srbije, iz Ministarstva ističu da je srpska granična fitosanitarna inspekcija ta koja je u dva navrata presrela pošiljke industrijskog kivija porijeklom iz Grčke, koji je reeksportovan iz Sjeverne Makedonije i donijela rješenja o zabrani uvoza i vraćanju pošiljki u zemlju otpreme.

Voće mango

Savjeti

Ovo voće čisti crijeva bolje od suvih šljiva i štiti od raka

U saopštenju se navodi da je o informacijama koje su se pojavile u srpskim medijima obaviještena i nadležna služba Sjeverne Makedonije.

Kako se ističe, reakcija fitosanitarne inspekcije Uprave za zaštitu bilja u Srbiji bila je brza i u potpunosti u skladu sa propisima, čime su zaštićeni domaća proizvodnja i interesi potrošača.

Iz Ministarstva poljoprivrede apeluju na medije da prije objavljivanja informacija provjere navode, kako bi se spriječilo širenje dezinformacija i nepotrebno uznemiravanje javnosti.

Podijeli:

Tagovi:

uvoz

zabranjen uvoz

kivi

Sjeverna Makedonija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Избио стравичан пожар, ватра прогутала кућу

Hronika

Izbio stravičan požar, vatra progutala kuću

1 h

0
Човјек се угушио док је јео колач: Чланови породице нису успјели да му помогну

Svijet

Čovjek se ugušio dok je jeo kolač: Članovi porodice nisu uspjeli da mu pomognu

2 h

0
Бланушина изјава "запалила" мреже: "Ако СНСД не изађе на изборе, ми побјеђујемо"

Republika Srpska

Blanušina izjava "zapalila" mreže: "Ako SNSD ne izađe na izbore, mi pobjeđujemo"

2 h

8
Снијег ломио стабла у Хрватској: Више од 24.000 кућа католички Божић дочекало без струје

Region

Snijeg lomio stabla u Hrvatskoj: Više od 24.000 kuća katolički Božić dočekalo bez struje

2 h

0

Više iz rubrike

РХМЗ Србије издао упозорење: У овим градовима температура испод нуле, снијег нападао и до 40 cm

Srbija

RHMZ Srbije izdao upozorenje: U ovim gradovima temperatura ispod nule, snijeg napadao i do 40 cm

2 h

0
Тачно овог дана стиже хладноћа какву нисмо видјели бар 40 година

Srbija

Tačno ovog dana stiže hladnoća kakvu nismo vidjeli bar 40 godina

8 h

0
Возио "ауди" 238 на час

Srbija

Vozio "audi" 238 na čas

9 h

0
Жена изгубила контролу над аутомобилом: Повријеђена шестомјесечна беба

Srbija

Žena izgubila kontrolu nad automobilom: Povrijeđena šestomjesečna beba

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

39

Ukrajinci dezertiraju: Predala se cijela brigada

20

37

Kilometarske gužve na granicama: Na ovom graničnom prelazu se čeka i do 4 sata

20

36

Dotakao je dno: Glumac snimljen kako baulja ulicama i moli za drogu

20

27

U porastu nivo rijeka, izdat crveni meteoalarm na području Bolonje

20

20

Izraelci tvrde da su ubili visokorangiranog komandanta iranskih Kuds snaga, objavili i snimak napada

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner