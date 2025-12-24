Logo
Žena izgubila kontrolu nad automobilom: Povrijeđena šestomjesečna beba

Izvor:

Telegraf

24.12.2025

19:37

Жена изгубила контролу над аутомобилом: Повријеђена шестомјесечна беба
Foto: Pixabay

U Jarinju je danas došlo do saobraćajne nezgode u kojoj je povrijeđena šestomjesečna beba, nakon što je majka izgubila kontrolu nad vozilom.

Ovo je za KoSSev potvrdio šef saobraćajne policije za region Sjever, Muniš Avdiju.

rotacija policija rs mup rs

Hronika

U sudaru kod Mostara povrijeđene tri osobe: Saobraćaj se odvija naizmjenično

Kako je objasnio, do nesreće je došlo danas oko 13 časova, kada je majka, koja se, kako navodi, u automobilu sa novopazarskim registarskim tablicama nalazila samo sa djetetom – izgubila kontrolu nad vozilom, koje se potom prevrnulo.

Avdiju ističe da majka nije zadobila povrede, dok je beba lakše povrijeđena.

илу-снијег-24112025

Savjeti

Snijeg i led sa stepeništa nestaju u trenu uz sastojke koje svi imamo u kući

One su, prema njegovim riječima, najprije prebačene u Dom zdravlja u Leposaviću, a potom u KBC Kosovska Mitrovica. Istraga je u toku.

