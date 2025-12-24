Žena izgubila kontrolu nad automobilom: Povrijeđena šestomjesečna beba

U Jarinju je danas došlo do saobraćajne nezgode u kojoj je povrijeđena šestomjesečna beba, nakon što je majka izgubila kontrolu nad vozilom.

Ovo je za KoSSev potvrdio šef saobraćajne policije za region Sjever, Muniš Avdiju.

Kako je objasnio, do nesreće je došlo danas oko 13 časova, kada je majka, koja se, kako navodi, u automobilu sa novopazarskim registarskim tablicama nalazila samo sa djetetom – izgubila kontrolu nad vozilom, koje se potom prevrnulo.

Avdiju ističe da majka nije zadobila povrede, dok je beba lakše povrijeđena.

One su, prema njegovim riječima, najprije prebačene u Dom zdravlja u Leposaviću, a potom u KBC Kosovska Mitrovica. Istraga je u toku.