Slučaj nestale Danke Ilić: Više javno tužilaštvo saopštilo nove informacije

Izvor:

Euronews

24.12.2025

17:20

Foto: MUP Srbije

Više javno tužilaštvo u Zaječaru saopštilo je nove informacije u vezi sa slučajem nestale Danke Ilić iz Banjskog Polja.

Protiv osumnjičenog Dejana Dragijevića i osumnjičenog Srđana Jankovića, po naredbi o dopuni istrage Višeg javnog tužilaštva Zaječar, a po nalogu Višeg suda u Negotinu, sprovedena je rekonstrukcija događaja dana 16.06.2025. godine i druge dokazne radnje.

Данка Илић

Hronika

Istraga tapka u mjestu: Osumnjičenim za ubistvo Danke Ilić produžen pritvor

Tužilaštvo čeka još jedno vještačenje, tj. nalaz i mišljenje od strane Univerziteta u Novom Sadu, Fakulteta tehničkih nauka, čije vještačenje nije završeno, te VJT Zaječar nakon dobijenog nalaza i mišljenja vještaka odlučiće u pogledu javnotužilačke odluke.

Viši sud u Zaječaru produžio je pritvor osumnjičenom Dejanu Dragijeviću i osumnjičenom Srđanu Jankoviću dana 18.12.2025. godine do 16.01.2026. godine, prenosi Euronews.

