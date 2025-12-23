Logo
Large banner

Stravična nesreća: Na intervenciji poginuo vodoinstalater

Izvor:

Telegraf

23.12.2025

19:13

Komentari:

0
Стравична несрећа: На интервенцији погинуо водоинсталатер

U Lazarevcu, u Orašačkoj ulici, je u subotu došlo do nesrećnog slučaja kada je jedna osoba stradala. Vodoinstalater M. S. (73) je popravljao vodu, nakon čega je otišao do šahte, kako bi zatvorio vodu, gdje je došlo do nesreće i u istu je upao.

Hitna pomoć je brzo stigla na lice mjesta, ali nesrećnom čovjeku nije bilo spasa, mogli su samo da konstatuju smrt.

Istragu vodi Više javno tužilaštvo u Beogradu.

(Telegraf)

Podijeli:

Tagovi:

vodoinstalater

pogibija

nesreća

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Хитне службе њемачког Црвеног крста (DRK) стоје поред возила хитне помоћи на мјесту гдје је, према полицијским подацима, аутомобил, наводно ударио у аутобуску станицу и повриједио неколико људи у Гисену у Њемачкој.

Svijet

Azerbejdžanadž koji se zabio u autobusku stanicu u Njemačkoj možda duševno bolestan

3 h

0
Бивши њемачки репрезентативац Себастијан Хертнер погинуо на Дурмитору

Fudbal

Bivši njemački reprezentativac Sebastijan Hertner poginuo na Durmitoru

3 h

0
Месијева сестра доживјела тешку саобраћајну несрећу, вјенчање одгођено

Fudbal

Mesijeva sestra doživjela tešku saobraćajnu nesreću, vjenčanje odgođeno

4 h

0
Полиција аутомобил

Hronika

Pješaka udario autobus, zadobio teške povrede

10 h

0

Više iz rubrike

"Супергрип" се брзо шири: Болнице забраниле посјете пацијентима због респираторних инфекција

Srbija

"Supergrip" se brzo širi: Bolnice zabranile posjete pacijentima zbog respiratornih infekcija

3 h

0
Весна

Srbija

Vesna otvorila majčin krevet poslije njene smrti i umalo se onesvijestila

7 h

0
Љубишу ударио гром, људи мислили да је добио батине у швалерацији

Srbija

Ljubišu udario grom, ljudi mislili da je dobio batine u švaleraciji

9 h

0
Јефтин кромпир из Европе руши домаћу производњу

Srbija

Jeftin krompir iz Evrope ruši domaću proizvodnju

22 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

02

Dodik: Tužilaštva i sudovi u Srpskoj rade protiv Republike, nedjelovanjem jačaju Sud BiH

20

47

Kuščenko i Radivojević za ATV iz Sankt Peterburga: ''Srca su nam ispunjena''

20

47

Hoće li biti obilježavanja Dana Republike Srpske?

20

45

Dodik o najavljenim kandidaturama opozicije: Pijetao koji rano kukuriče prvi završi u loncu

20

43

Pale crkve, zlostavljaju ljude i pretvaraju ih u robove: U ovim zemljama i dalje traje progon hrišćana

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner