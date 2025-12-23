Stravična nesreća: Na intervenciji poginuo vodoinstalater

Izvor:
Telegraf
23.12.2025
19:13
Komentari:0
U Lazarevcu, u Orašačkoj ulici, je u subotu došlo do nesrećnog slučaja kada je jedna osoba stradala. Vodoinstalater M. S. (73) je popravljao vodu, nakon čega je otišao do šahte, kako bi zatvorio vodu, gdje je došlo do nesreće i u istu je upao.
Hitna pomoć je brzo stigla na lice mjesta, ali nesrećnom čovjeku nije bilo spasa, mogli su samo da konstatuju smrt.
Istragu vodi Više javno tužilaštvo u Beogradu.
(Telegraf)
Svijet
3 h0
Fudbal
3 h0
Fudbal
4 h0
Hronika
10 h0
Srbija
3 h0
Srbija
7 h0
Srbija
9 h0
Srbija
22 h0
Najnovije
Najčitanije
21
02
20
47
20
47
20
45
20
43
Trenutno na programu