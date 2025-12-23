Logo
Bivši njemački reprezentativac Sebastijan Hertner poginuo na Durmitoru

23.12.2025

17:25

Foto: Youtube/@SV Darmstadt 1898/screenshot

Njemački mediji su otkrili identitet žrtve u nesreći na žičari koja se dogodila u nedjelju na Durmitoru. To je bivši profesionalni fudbaler Sebastijan Hertner (34).

On je poginuo nakon što je pao s vidine od 70 metara sa žičare na skijalištu Savin Kuk, prenio je Bild.

Hertner je tokom karijere nastupao u drugoj njemačkoj ligi za Minhen 1860, Darmštad i Ercgebirge Aue.

Karijeru je završo u u Oberligi (peti rang takmičenja) kao kapiten "ETSV Hamburga". Njegov se klub od njega oprostio preko Instagrama:

"S velikom tugom danas objavljujemo da je naš kapiten Sebastian Hertner preminuo u tragičnoj nesreći tokom odmora. Šokirani smo i duboko potreseni. Naše iskreno saučešće njegovoj porodici i najbližima. Počivaj u miru", objavili su iz kluba.

Hertner je bio i bivši nemački reprezentativac do 18 i 19 godina, a u tim je selekcijama delio svlačionicu, među ostalima, sa svetskim prvakom Kristoferom Kramerom i Feliksom krosom, bratom Tonija Krosa.

Fudbal

Mesijeva sestra doživjela tešku saobraćajnu nesreću, vjenčanje odgođeno

Nesreća se dogodila dok je bračni par koristio dvosjednu žičaru u malom skijalištu Savin Kuk, koje raspolaže sa svega 4,7 kilometara staza, na nadmorskoj visini između 1.515 i 2.212 metara, u blizini Žabljaka, u planinskom masivu Durmitora. Supruga (30) ostala je zarobljena na žičari, pa je hitna služba spasila s prelomom noge.

