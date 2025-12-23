Logo
Large banner

Mesijeva sestra doživjela tešku saobraćajnu nesreću, vjenčanje odgođeno

Izvor:

Kliks

23.12.2025

16:57

Komentari:

0
Месијева сестра доживјела тешку саобраћајну несрећу, вјенчање одгођено
Foto: Tanjug/AP

Marija Sol Mesi, mlađa sestra Lionela Mesija, oporavlja se od teške saobraćajne nesreće koju je doživjela u Majamiju.

Nesreća se dogodila dok je završavala pripreme za vjenčanje, što je dovelo do odlaganja ceremonije, koja je bila zakazana za 3. januar u Rosariju, u Argentini.

Vijest je potvrdio argentinski novinar Anhel de Brito, koji je razgovarao sa Mesijevom majkom, Selijom Kučitini. Prema njegovim riječima, Marija Sol je van životne opasnosti, ali su njene povrede ozbiljne.

Pedri Dembele Barselona Tanjug AP Alberto Saiz

Fudbal

Španac srušio rekord slavnog Mesija

Prema pisanju argentinskih medija, Marija Sol je bila u Majamiju uoči povratka u Argentinu, gdje su planirani posljednji detalji njenog vjenčanja sa Hulijanom Areljanom, trenerom omladinskog tima Inter Majamija. Tokom vožnje, doživjela je iznenadni gubitak svijesti, zbog čega je izgubila kontrolu nad vozilom i doživjela nesreću.

Nakon ljekarskih pregleda, ljekari su potvrdili da nije u životnoj opasnosti, ali su dijagnostikovane teške povrede: dva preloma pršljena, teške opekotine, prelom zgloba i prelom pete.

Zbog dugog i zahtjevnog procesa oporavka, vjenčanje sa Hulijanom Areljanom moralo je biti odloženo. Par se poznaje još od djetinjstva u Argentini, a planirali su intimnu ceremoniju u Rosariju, koja će se održati tek kada se Marija Sol potpuno oporavi.

Marija Sol Mesi, koja je poznata po tome što se drži podalje od pažnje javnosti i medija, neočekivano je dospjela u žižu javnosti ovim događajem. Porodica Mesi je apelovala na privatnost tokom njenog oporavka, dok će porodično slavlje morati da sačeka bolja vremena, prenosi Kliks.

Podijeli:

Tagovi:

Lionel Mesi

Saobraćajna nesreća

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Хаос у Индији због Месија, бијесни фанови демолирали стадион

Fudbal

Haos u Indiji zbog Mesija, bijesni fanovi demolirali stadion

1 sedm

0
Меси је стигао у Индију и изазвао потпуну помаму, погледајте невјeроватан дочек

Fudbal

Mesi je stigao u Indiju i izazvao potpunu pomamu, pogledajte nevjerovatan doček

1 sedm

0
Меси под знаком питања за Свјетско првенство?

Fudbal

Mesi pod znakom pitanja za Svjetsko prvenstvo?

2 sedm

0
Меси постао најбољи асистент у историји фудбала

Fudbal

Mesi postao najbolji asistent u istoriji fudbala

3 sedm

0

Više iz rubrike

Велики трансфер на Маракани, први потез Дејана Станковића

Fudbal

Veliki transfer na Marakani, prvi potez Dejana Stankovića

1 h

0
Крећу полуфиналне битке у Борику

Fudbal

Kreću polufinalne bitke u Boriku

6 h

0
Станковић: Нисам се чуо са Милојевићем

Fudbal

Stanković: Nisam se čuo sa Milojevićem

1 d

0
Усташке поруке на утакмици Динама под истрагом

Fudbal

Ustaške poruke na utakmici Dinama pod istragom

2 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

45

Princ Endru predao dozvolu za oružje policiji, mora da se iseli iz kraljevske rezidencije

17

41

Navijači Milana razočarani dolaskom Zlatana Ibrahimovića

17

33

Predstavljeno pobjedničko rješenje: Mileva Marić dobija spomenik

17

25

Bivši njemački reprezentativac Sebastijan Hertner poginuo na Durmitoru

17

19

Ko je muškarac sa kojim Dea Đurđević čeka dijete

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner