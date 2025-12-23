Mesijeva sestra doživjela tešku saobraćajnu nesreću, vjenčanje odgođeno

Marija Sol Mesi, mlađa sestra Lionela Mesija, oporavlja se od teške saobraćajne nesreće koju je doživjela u Majamiju.

Nesreća se dogodila dok je završavala pripreme za vjenčanje, što je dovelo do odlaganja ceremonije, koja je bila zakazana za 3. januar u Rosariju, u Argentini.

Vijest je potvrdio argentinski novinar Anhel de Brito, koji je razgovarao sa Mesijevom majkom, Selijom Kučitini. Prema njegovim riječima, Marija Sol je van životne opasnosti, ali su njene povrede ozbiljne.

Prema pisanju argentinskih medija, Marija Sol je bila u Majamiju uoči povratka u Argentinu, gdje su planirani posljednji detalji njenog vjenčanja sa Hulijanom Areljanom, trenerom omladinskog tima Inter Majamija. Tokom vožnje, doživjela je iznenadni gubitak svijesti, zbog čega je izgubila kontrolu nad vozilom i doživjela nesreću.

Nakon ljekarskih pregleda, ljekari su potvrdili da nije u životnoj opasnosti, ali su dijagnostikovane teške povrede: dva preloma pršljena, teške opekotine, prelom zgloba i prelom pete.

Zbog dugog i zahtjevnog procesa oporavka, vjenčanje sa Hulijanom Areljanom moralo je biti odloženo. Par se poznaje još od djetinjstva u Argentini, a planirali su intimnu ceremoniju u Rosariju, koja će se održati tek kada se Marija Sol potpuno oporavi.

Marija Sol Mesi, koja je poznata po tome što se drži podalje od pažnje javnosti i medija, neočekivano je dospjela u žižu javnosti ovim događajem. Porodica Mesi je apelovala na privatnost tokom njenog oporavka, dok će porodično slavlje morati da sačeka bolja vremena, prenosi Kliks.