Logo
Large banner

Najveća pljenidba kokaina na otvorenom moru u istoriji ove zemlje

12.01.2026

22:56

Komentari:

0
Највећа пљенидба кокаина на отвореном мору у историји ове земље
Foto: James Heming/Pexels

Španske specijalne snage zaplijenile su blizu 10 tona kokaina na teretnom brodu koji je plovio iz Brazila u Atlantskom okeanu, saopštile su španske vlasti.

U saopštenju se naglašava da je ovo najveća pljenidba kokaina na otvorenom moru u istoriji španske nacionalne policije.

Brod je presretao na nešto manje od 540 kilometara zapadno od Kanarskih ostrva.

Svih 13 članova posade, koji su navodno iz Indije i Srbije, privedeni su, navodi se u saopštenju.

U akciji je zaplijenjeno i vatreno oružje, prenijela je agencija DPA.

Španskim snagama u istrazi su pomagali Američka agencija za suzbijanje droga, Centar za pomorsku analizu i operacije, kome pripadaju Njemačka i druge evropske zemlje, kao i vlasti u Francuskoj, Velikoj Britaniji i Portugaliji.

Podijeli:

Tagovi:

Španija

Brod

kokain

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Трамп се састаје са лидером венецуеланске опозиције

Svijet

Tramp se sastaje sa liderom venecuelanske opozicije

49 min

0
Умјесто карте кондуктеру показао порно филм

Svijet

Umjesto karte kondukteru pokazao porno film

1 h

0
Случај који је згрозио свијет: Проваљивао у гробнице и крао дијелове тијела покојника

Svijet

Slučaj koji je zgrozio svijet: Provaljivao u grobnice i krao dijelove tijela pokojnika

1 h

0
У америчком Конгресу поднесен закон за анексију Гренланда

Svijet

U američkom Kongresu podnesen zakon za aneksiju Grenlanda

1 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

59

Bračni par iz BiH uhapšen u Italiji

22

56

Najveća pljenidba kokaina na otvorenom moru u istoriji ove zemlje

22

45

Enis Bešlagić poslao poruku iz bolnice

22

38

Istraživanje: Žene mogu da "namirišu" slobodne muškarce

22

30

Ovo je gol kojim je Srbija srušila Španiju

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner