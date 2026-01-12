Najveća pljenidba kokaina na otvorenom moru u istoriji ove zemlje

12.01.2026
Španske specijalne snage zaplijenile su blizu 10 tona kokaina na teretnom brodu koji je plovio iz Brazila u Atlantskom okeanu, saopštile su španske vlasti.
U saopštenju se naglašava da je ovo najveća pljenidba kokaina na otvorenom moru u istoriji španske nacionalne policije.
Brod je presretao na nešto manje od 540 kilometara zapadno od Kanarskih ostrva.
Svih 13 članova posade, koji su navodno iz Indije i Srbije, privedeni su, navodi se u saopštenju.
U akciji je zaplijenjeno i vatreno oružje, prenijela je agencija DPA.
Španskim snagama u istrazi su pomagali Američka agencija za suzbijanje droga, Centar za pomorsku analizu i operacije, kome pripadaju Njemačka i druge evropske zemlje, kao i vlasti u Francuskoj, Velikoj Britaniji i Portugaliji.
