Najveća pljenidba kokaina na otvorenom moru u istoriji ove zemlje

Španske specijalne snage zaplijenile su blizu 10 tona kokaina na teretnom brodu koji je plovio iz Brazila u Atlantskom okeanu, saopštile su španske vlasti.

U saopštenju se naglašava da je ovo najveća pljenidba kokaina na otvorenom moru u istoriji španske nacionalne policije.

Brod je presretao na nešto manje od 540 kilometara zapadno od Kanarskih ostrva.

Svih 13 članova posade, koji su navodno iz Indije i Srbije, privedeni su, navodi se u saopštenju.

U akciji je zaplijenjeno i vatreno oružje, prenijela je agencija DPA.

Španskim snagama u istrazi su pomagali Američka agencija za suzbijanje droga, Centar za pomorsku analizu i operacije, kome pripadaju Njemačka i druge evropske zemlje, kao i vlasti u Francuskoj, Velikoj Britaniji i Portugaliji.