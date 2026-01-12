Logo
Umjesto karte kondukteru pokazao porno film

12.01.2026

21:52

Умјесто карте кондуктеру показао порно филм
Foto: Cristian Manieri/Pexels

Muškarac u regionalnom vozu na jugu Njemačke pokazao je kondukterki amaterski pornografski video na svom mobilnom telefonu umjesto karte, prenosi Njemačka novinska agencija (DPA).

U početku je bila zbunjena, a kada je shvatila da je 42-godišnji putnik namjerno pokazao video, pozvala je policiju.

Prilikom hapšenja na prvoj stanici, putnik se opirao i vrijeđao policiju, ali je pritvoren i sada se suočava s optužbama za seksualno uznemiravanje, prenosi "Fenix-Magazin".

Svijet

Slučaj koji je zgrozio svijet: Provaljivao u grobnice i krao dijelove tijela pokojnika

Tagovi:

incident

Njemačka

