Tramp ima više opcija za Iran

Vazdušni udari su jedna od mogućih opcija djelovanja Sjedinjenih Američkih Država prema Iranu, izjavila je portparolka Bijele kuće Kerolajn Livit.

"I vazdušni udari bi bili jedna od mnogih, mnogih opcija djelovanja koje razmatra vrhovni komandant. Ali diplomatija je uvijek prva opcija djelovanja predsjednika SAD Donalda Trampa. On je već govorio da se javne izjave iranskih vlasti primjetno razlikuju od signala koje administracija dobija putem zatvorenih kanala, te da predsjednik te signale smatra važnim i da ih pažljivo proučava", rekla je ona u razgovoru sa novinarima u Bijeloj kući.

Ona je podsjetila da je Tramp više puta pokazivao da je spreman da primjeni vojnu silu ako i kada to bude smatrao neophodnim.

"A Iran to razumije bolje nego iko drugi", dodala je Livit.

Istakla je i da specijalni izaslanik predsjednika SAD Stiv Vitkof nastavlja da igra važnu ulogu u diplomatskim naporima Vašingtona na iranskom pravcu.