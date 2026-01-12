Stejt department poništio više od 100.000 viza

Američki Stejt department saopštio je da je poništio više od 100.000 viza od kada je predsjednik Donald Tramp stupio na dužnost prošle godine.

"Stejt department je do sada poništio preko 100.000 viza, uključujući oko 8.000 studentskih viza i 2.500 specijalizovanih viza za pojedince koji su imali susrete sa američkim organima reda zbog kriminalnih aktivnosti", navodi se u objavi na "Iksu".

Stejt department je napomenuo da će "nastaviti da deportuje kriminalce" radi zaštite Amerike.

Četiri glavna uzroka poništavanja viza bili su prekoračenje roka boravka, vožnja pod uticajem alkohola, napad i krađa, rekao je zamjenik portparola Stejt departmenta Tomi Pigot.

U odnosu na 2024. godinu, broj poništenih viza povećan je za 150 odsto, dodao je on.

Stejt department je pokrenuo Centar za kontinuiranu provjeru, čiji je cilj da se osigura da svi strani državljani na američkom tlu poštuju američke zakone i da se brzo ponište vize onih koji predstavljaju prijetnju američkim građanima.