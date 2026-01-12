Sud donio odluku o suvlasniku bara nakon smrtonosnog požara

Švajcarski sud odredio je privremeni pritvor suvlasniku bara u kojem je 40 ljudi poginulo, a više od stotinu povrijeđeno u požaru u Kran-Montani, navodeći kao razlog rizik od bijega.

U izjavi objavljenoj u poned‌jeljak, Sud za prisilne mjere Valaisa saopštio je da je, nakon zahtjeva državnog tužilaštva, sud odredio pritvor Žaku Moretiju, suvlasniku bara "Le Constellation", u početnom periodu od tri mjeseca.

Napomenuo je da je rizik od bijega jedini razlog na koji se tužilaštvo pozvalo kako bi opravdalo pritvor.

Sud je, međutim, rekao da će biti spreman ukinuti privremeni pritvor ako se ispune alternativne mjere koje je zatražilo tužilaštvo, uključujući plaćanje finansijskih garancija.

Prema sudu, te bi mjere mogle adekvatno riješiti rizik od bijega, ali utvrđivanje takvih garancija zahtijeva detaljan pregled. Dok se taj postupak ne završi, pritvor će ostati na snazi.

Sud je naglasio da je pritvor proceduralna mjera namijenjena isključivo osiguravanju pravilnog sprovođenja istrage i ne predstavlja kaznu. Naglasio je da se osumnjičeni smatra nevinim dok ne stupi na snagu konačna osuđujuća presuda, ako bude donesena.

Sud je rekao da je njegova komunikacija o slučaju ograničena na saopštenje za javnost i da neće odgovarati na dalja pitanja.

Pokrenuta je kaznena istraga protiv dva vlasnika bara, Žaka Moretija i njegove supruge Džesike Moreti, zbog smrtonosnog požara.

Osumnjičeni su optuženi za "ubistvo iz nehata, nanošenje tjelesnih povreda iz nehata i podmetanje požara iz nehata", nakon što se saznalo da bar u skijalištu nije prošao godišnju inspekciju posljednjih pet godina.

U razgovoru s novinarima prošle sedmice, Nikolas Feraud, gradonačelnik Kran-Montane, rekao je da su sve prskalice, koje su okrivljene za požar, zabranjene unutar objekata.

Istražitelji su rekli da vjeruju da su pjenušave svijeće pričvršćene na flaše šampanjca zapalile smrtonosni požar kada su se previše približile stropu bara, prenosi "Anadolija".