Tramp: Zelenski nema prave karte, ima samo mene

Izvor:

SRNA

12.01.2026

15:17

Трамп: Зеленски нема праве карте, има само мене
Foto: Tanjug/AP Photo/Evan Vucci

Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je da predsjednik Ukrajine "nema prave karte", te da mu je sam američki lider jedina podrška.

"On od prvog dana nema karte. Ima samo jedno - Donalda Trampa", naglasio je Tramp u intervjuu za "Njujork tajms".

Tramp smatra da bi se bez njega situacija pretvorila u apsolutnu katastrofu za Ukrajinu, te da je to očigledno i Zelenskom i evropskim liderima.

policija hrvatska

Region

Pronađeno tijelo žene u porodičnoj kući, sumnja se na jedno

On je ponovio da bi Rusija, da se on nije umiješao, do sada zauzela cjelokupnu teritoriju Ukrajine, uz napomenu da je činjenica da ruski predsjednik Vladimir Putin želi mir.

"Radimo najbolje što možemo. Ne postoji vremenski rok", dodao je Tramp.

