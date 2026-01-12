Tramp: Zelenski nema prave karte, ima samo mene

Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je da predsjednik Ukrajine "nema prave karte", te da mu je sam američki lider jedina podrška.

"On od prvog dana nema karte. Ima samo jedno - Donalda Trampa", naglasio je Tramp u intervjuu za "Njujork tajms".

Tramp smatra da bi se bez njega situacija pretvorila u apsolutnu katastrofu za Ukrajinu, te da je to očigledno i Zelenskom i evropskim liderima.

On je ponovio da bi Rusija, da se on nije umiješao, do sada zauzela cjelokupnu teritoriju Ukrajine, uz napomenu da je činjenica da ruski predsjednik Vladimir Putin želi mir.

"Radimo najbolje što možemo. Ne postoji vremenski rok", dodao je Tramp.