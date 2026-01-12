Talas bankrota trese Njemačku

Izvor:
12.01.2026
Talas bankrota u Njemačkoj je u porastu, a broj firmi koje su pale u stečaj najviši je u poslednjih 20 godina, pokazuju podaci koje je danas objavio Lajbnicov institut za ekonomska istraživanja iz Halea.
Tokom prošle godine u Njemačkoj je propalo ukupno 17.604 firme, što prevazilazi i brojke zabilježene tokom velike finansijske krize 2009. godine.
Najviše su pogođene kompanije iz sektora transporta, ugostiteljstva i građevinarstva, navodi se u izvještaju.
Broj standardnih stečajnih postupaka u Njemačkoj bio je u decembru za 15,2 odsto veći nego u istom mjesecu prethodne godine, što predstavlja ubrzanje u odnosu na novembarski rast od 5,7 odsto, saopštio je Savezni zavod za statistiku Njemačke (Destatis).
Istraživači ukazuju da su uzroci ovog talasa zaostali efekti pandemije i visoke kamatne stope, koje dodatno otežavaju poslovanje preduzeća.
Među posljednjim primjerima propalih firmi nalaze se solarni koncern Majer Burger i prodavac kreveta MFO, prenosi Viršaftsvohe.
