Talas bankrota trese Njemačku

12.01.2026

14:58

Талас банкрота тресе Њемачку
Foto: Pixabay

Talas bankrota u Njemačkoj je u porastu, a broj firmi koje su pale u stečaj najviši je u poslednjih 20 godina, pokazuju podaci koje je danas objavio Lajbnicov institut za ekonomska istraživanja iz Halea.

Tokom prošle godine u Njemačkoj je propalo ukupno 17.604 firme, što prevazilazi i brojke zabilježene tokom velike finansijske krize 2009. godine.

Najviše su pogođene kompanije iz sektora transporta, ugostiteljstva i građevinarstva, navodi se u izvještaju.

Broj standardnih stečajnih postupaka u Njemačkoj bio je u decembru za 15,2 odsto veći nego u istom mjesecu prethodne godine, što predstavlja ubrzanje u odnosu na novembarski rast od 5,7 odsto, saopštio je Savezni zavod za statistiku Njemačke (Destatis).

Istraživači ukazuju da su uzroci ovog talasa zaostali efekti pandemije i visoke kamatne stope, koje dodatno otežavaju poslovanje preduzeća.

Među posljednjim primjerima propalih firmi nalaze se solarni koncern Majer Burger i prodavac kreveta MFO, prenosi Viršaftsvohe.

Njemačka

17

04

Isprobajte ruski trik za grijanje nogu: Stvarno pomaže

17

03

Mitropolit Hrizostom: Cerićeve ideje podsjećaju na ideologiju NDH

16

55

Koje običaje treba ispoštovati dan prije pravoslavne Nove godine?

16

54

Istraživači otkrili način da probude ćelije koje uništavaju rak

16

44

Drevni običaj kod Srba: Šta je vasilica i zašto se pravi baš za Mali Božić?

