Talas bankrota trese Njemačku

Talas bankrota u Njemačkoj je u porastu, a broj firmi koje su pale u stečaj najviši je u poslednjih 20 godina, pokazuju podaci koje je danas objavio Lajbnicov institut za ekonomska istraživanja iz Halea.

Tokom prošle godine u Njemačkoj je propalo ukupno 17.604 firme, što prevazilazi i brojke zabilježene tokom velike finansijske krize 2009. godine.

Najviše su pogođene kompanije iz sektora transporta, ugostiteljstva i građevinarstva, navodi se u izvještaju.

Broj standardnih stečajnih postupaka u Njemačkoj bio je u decembru za 15,2 odsto veći nego u istom mjesecu prethodne godine, što predstavlja ubrzanje u odnosu na novembarski rast od 5,7 odsto, saopštio je Savezni zavod za statistiku Njemačke (Destatis).

Istraživači ukazuju da su uzroci ovog talasa zaostali efekti pandemije i visoke kamatne stope, koje dodatno otežavaju poslovanje preduzeća.

Među posljednjim primjerima propalih firmi nalaze se solarni koncern Majer Burger i prodavac kreveta MFO, prenosi Viršaftsvohe.