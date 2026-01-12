Upozorene kompanije: Kamate na kreditne kartice do 10 odsto

Američki predsjednik Donald Tramp je ponovo zatražio da se kamate na kreditne kartice ograniče na najviše 10 odsto u narednih 12 mjeseci i upozorio da kompanije koje ne snize kamate do 20. januara krše zakon.

"Ako do tada ne ograniče kamate, onda su u prekršaju zakona. Neki naplaćuju 28, skoro 30 odsto. Ljudi ni ne znaju da plaćaju 30 odsto", rekao je Tramp novinarima u avionu "Er fors 1" tokom povratka iz Floride u Vašington i optužio banke da su "zloupotrebile kreditne kartice".

Predsjednik, međutim, nije naveo zakonsku osnovu za takav zahtjev, niti je predstavio zakonodavnu inicijativu koja bi podržala uvođenje ograničenja kamata, tako da je nejasno kako zajmodavci krše zakon ako ne snize kamate, prenosi Blumberg.

Akcije britanske banke Barkliz, koja ima značajno poslovanje sa kreditnim karticama u SAD, pale su oko četiri odsto u jutarnjem trgovanju u Londonu.

Investitori nakon Trampovih izjava prate i kretanje dionica i drugih velikih kompanija koje izdaju kreditne kartice, Džej-Pi Morgan Čejsa, Sitigrupa i grupacije Kapital.

Kamatne stope na kreditne kartice, koje se posljednjih godina kreću iznad 20 odsto, već su tema rasprava u američkom Kongresu.

Bankarska industrija se snažno protivi ograničenju kamata i smatra da će na taj način biti smanjena dostupnost kredita za potrošače i mala preduzeća.

Banke bi u tom slučaju verovatno pooštrile kriterijume za dobijanje kartica kako bi zaštitile profitabilnost i počele da odbijaju rizične klijente, što bi dio potrošača gurnulo ka skupljim ili rizičnijim alternativama zaduživanja.