Logo
Large banner

Upozorene kompanije: Kamate na kreditne kartice do 10 odsto

Izvor:

B92

12.01.2026

14:34

Komentari:

0
Упозорене компаније: Камате на кредитне картице до 10 одсто
Foto: Tanjug/AP/Nam Y. Huh, File

Američki predsjednik Donald Tramp je ponovo zatražio da se kamate na kreditne kartice ograniče na najviše 10 odsto u narednih 12 mjeseci i upozorio da kompanije koje ne snize kamate do 20. januara krše zakon.

"Ako do tada ne ograniče kamate, onda su u prekršaju zakona. Neki naplaćuju 28, skoro 30 odsto. Ljudi ni ne znaju da plaćaju 30 odsto", rekao je Tramp novinarima u avionu "Er fors 1" tokom povratka iz Floride u Vašington i optužio banke da su "zloupotrebile kreditne kartice".

Predsjednik, međutim, nije naveo zakonsku osnovu za takav zahtjev, niti je predstavio zakonodavnu inicijativu koja bi podržala uvođenje ograničenja kamata, tako da je nejasno kako zajmodavci krše zakon ako ne snize kamate, prenosi Blumberg.

Akcije britanske banke Barkliz, koja ima značajno poslovanje sa kreditnim karticama u SAD, pale su oko četiri odsto u jutarnjem trgovanju u Londonu.

Investitori nakon Trampovih izjava prate i kretanje dionica i drugih velikih kompanija koje izdaju kreditne kartice, Džej-Pi Morgan Čejsa, Sitigrupa i grupacije Kapital.

Kamatne stope na kreditne kartice, koje se posljednjih godina kreću iznad 20 odsto, već su tema rasprava u američkom Kongresu.

Bankarska industrija se snažno protivi ograničenju kamata i smatra da će na taj način biti smanjena dostupnost kredita za potrošače i mala preduzeća.

Banke bi u tom slučaju verovatno pooštrile kriterijume za dobijanje kartica kako bi zaštitile profitabilnost i počele da odbijaju rizične klijente, što bi dio potrošača gurnulo ka skupljim ili rizičnijim alternativama zaduživanja.

Podijeli:

Tagovi:

kamata

kreditne kartice

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Кина први пут одговорила на Трампове изјаве о Гренланду

Svijet

Kina prvi put odgovorila na Trampove izjave o Grenlandu

2 h

0
Трамп: Можда употријебимо силу у Ирану

Svijet

Tramp: Možda upotrijebimo silu u Iranu

7 h

0
Тајна служба преусмјерила Трампову колону због сумњивог предмета

Svijet

Tajna služba preusmjerila Trampovu kolonu zbog sumnjivog predmeta

8 h

0
На овој фотографији коју је објавила званична веб страница канцеларије иранског врховног вође, врховни вођа ајатолах Али Хамнеи говори на састанку у Техерану, Иран, у суботу, 3. јануара 2026. године.

Svijet

Hamnei objavio karikaturu Trampa: "Sarkofag koji se raspada"

9 h

0

Više iz rubrike

Руска служба пише: Патријарх Вартоломеј спрема се да зада ударац "посебно својеглавој" СПЦ

Svijet

Ruska služba piše: Patrijarh Vartolomej sprema se da zada udarac "posebno svojeglavoj" SPC

2 h

0
Кина први пут одговорила на Трампове изјаве о Гренланду

Svijet

Kina prvi put odgovorila na Trampove izjave o Grenlandu

2 h

0
Током нереда убијен генерал иранске полиције

Svijet

Tokom nereda ubijen general iranske policije

3 h

0
Диплома факултет студије

Svijet

Ministar optužen da je plagirao doktorat

4 h

1
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

04

Isprobajte ruski trik za grijanje nogu: Stvarno pomaže

17

03

Mitropolit Hrizostom: Cerićeve ideje podsjećaju na ideologiju NDH

16

55

Koje običaje treba ispoštovati dan prije pravoslavne Nove godine?

16

54

Istraživači otkrili način da probude ćelije koje uništavaju rak

16

44

Drevni običaj kod Srba: Šta je vasilica i zašto se pravi baš za Mali Božić?

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner