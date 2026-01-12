Tramp: Možda upotrijebimo silu u Iranu

SAD ozbiljno razmišljaju o nekoj vrsti odgovora na nasilje tokom protesta u Iranu, uključujući upotrebu sile, izjavio je američki predsjednik Donald Tramp.

"Razmišljamo o tome veoma ozbiljno", rekao je Tramp novinarima.

"Njujork tajms" je objavio juče da Tramp razmatra nekoliko opcija za novi napad na Iran.

Autor tog teksta napomenuo je da Tramp nije donio konačnu odluku, ali da američki zvaničnici kažu da on ozbiljno razmišlja o tome da odobri napad kao odgovor na nasilno suzbijanje demonstracija u Iranu.

Protesti u Iranu počeli su 28. decembra zbog pada vrijednosti iranske valute i teške ekonomske situacije, a od tada su, prema podacima organizacija za ljudska prava, u pokušajima nasilnog gušenja protesta ubijeno najmanje 466 ljudi.