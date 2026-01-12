Logo
Large banner

Tramp: Možda upotrijebimo silu u Iranu

Izvor:

SRNA

12.01.2026

09:42

Komentari:

0
Трамп: Можда употријебимо силу у Ирану
Foto: Tanjug / AP

SAD ozbiljno razmišljaju o nekoj vrsti odgovora na nasilje tokom protesta u Iranu, uključujući upotrebu sile, izjavio je američki predsjednik Donald Tramp.

"Razmišljamo o tome veoma ozbiljno", rekao je Tramp novinarima.

"Njujork tajms" je objavio juče da Tramp razmatra nekoliko opcija za novi napad na Iran.

Autor tog teksta napomenuo je da Tramp nije donio konačnu odluku, ali da američki zvaničnici kažu da on ozbiljno razmišlja o tome da odobri napad kao odgovor na nasilno suzbijanje demonstracija u Iranu.

Protesti u Iranu počeli su 28. decembra zbog pada vrijednosti iranske valute i teške ekonomske situacije, a od tada su, prema podacima organizacija za ljudska prava, u pokušajima nasilnog gušenja protesta ubijeno najmanje 466 ljudi.

Podijeli:

Tagovi:

Iran

Donald Tramp

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

На овој фотографији коју је објавила званична веб страница канцеларије иранског врховног вође, врховни вођа ајатолах Али Хамнеи говори на састанку у Техерану, Иран, у суботу, 3. јануара 2026. године.

Svijet

Hamnei objavio karikaturu Trampa: "Sarkofag koji se raspada"

5 h

0
Активисти тврде да је више 500 мртвих у протестима у Ирану, објављен снимак беживотних тијела испред мртвачнице

Svijet

Aktivisti tvrde da je više 500 mrtvih u protestima u Iranu, objavljen snimak beživotnih tijela ispred mrtvačnice

17 h

0
На овој фотографији коју је објавила званична веб страница канцеларије иранског врховног вође, врховни вођа ајатолах Али Хамнеи говори на састанку у Техерану, Иран, у суботу, 3. јануара 2026. године.

Svijet

Moćan čovjek koji sve kontroliše: Evo ko je Ali Hamnei – vrhovni gospodar Irana

20 h

0
Протести у Ирану: Пахлави позвао народ на улице, више од 2.600 приведених, расте број жртава

Svijet

Protesti u Iranu: Pahlavi pozvao narod na ulice, više od 2.600 privedenih, raste broj žrtava

1 d

0

Više iz rubrike

Policija Republike Srpske Policija RS

Svijet

Direktorica škole u Prijedoru osumnjičena za pronevjeru novca iz blagajne

4 h

6
Тајна служба преусмјерила Трампову колону због сумњивог предмета

Svijet

Tajna služba preusmjerila Trampovu kolonu zbog sumnjivog predmeta

5 h

0
Држављанин БиХ требао бити депортован из Њемачке 2003. Данас прима 7300€ помоћи

Svijet

Državljanin BiH trebao biti deportovan iz Njemačke 2003. Danas prima 7300€ pomoći

5 h

0
На овој фотографији коју је објавила званична веб страница канцеларије иранског врховног вође, врховни вођа ајатолах Али Хамнеи говори на састанку у Техерану, Иран, у суботу, 3. јануара 2026. године.

Svijet

Hamnei objavio karikaturu Trampa: "Sarkofag koji se raspada"

5 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

17

Vlada Srpske odlučila - srijeda neradni dan

13

15

Zašto neki ljudi ne uživaju u muzici?

13

11

Banjalučki sud izrekao 150 godina zatvora za dilovanje droge!

13

06

Jača "zvijer" nad Rusijom koja uskoro dolazi kod nas

13

04

Ima 35 godina, a bez ijedne bore, evo i kako

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner