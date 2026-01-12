Državljanin BiH trebao biti deportovan iz Njemačke 2003. Danas prima 7300€ pomoći

Državljanin Bosne i Hercegovine (41), koji je iz Njemačke trebalo da bude deportovan još prije više od 20 godina, danas sa svojom porodicom prima socijalnu pomoć od gotovo 7.300 evra mjesečno. Sa godišnjim primanjima koja premašuju 87.000 evra, njegova porodica spada u deset odsto najbogatijih u Njemačkoj, a on sam ima obiman kriminalni dosije.

Iako je 41-godišnjak trebalo da bude deportovan iz Kelna (Köln) još 2003. godine, to se nikada nije dogodilo. Prvo je pobjegao, da bi se ponovo pojavio 2007. godine, a sud mu je 2009. konačno odbio žalbu na deportaciju. Uprkos svemu, i danas je u Njemačkoj. Iako je rođen u Bihaću i državljanin je BiH, vlasti su godinama njegovo porijeklo vodile kao „nerazjašnjeno“.

Grad Keln je čak priznao da nije ni pokrenuo postupak za izdavanje zamjenskih putnih isprava, pravdajući se da to čine samo kada su sigurni u uspjeh deportacije. Riječ je o zamjenskim putnim ispravama koje njemačke vlasti mogu zatražiti ili izdati osobama bez važeće putovnice kako bi se mogla sprovesti deportacija.

U njegovom slučaju, tvrde, to nije bilo moguće zbog „porodičnih razloga“, odnosno rođenja osmoro djece. Statistike pokazuju da deportacije u BiH inače protiču bez većih problema i da je u cijeloj pokrajini Sjeverna Rajna–Vestfalija tek jedna propala zbog nedostatka dokumenata, piše Feniks magazin (Fenix Magazin).

Bogat kriminalni dosije

Osim što izbjegava deportaciju, državljanin BiH je redovan gost na sudovima od 2010. godine. Njegov dosije ispunjen je teškim krađama, krivotvorenjem dokumenata i prevarama, a trenutno ga očekuje novo suđenje zbog prevare sa poklon-bonovima u drogerijama.

Njegova porodica nije jedina. Samo u Kelnu postoji sedam porodica sa deset i više članova koje primaju slično visoke iznose pomoći za azilante. Godišnje se u tom gradu za tu namjenu izdvaja više od 65 miliona evra.

„Pljačka socijalne države“

Slučaj je izazvao oštre reakcije. „Očigledno nedostaje volja gradske uprave da deportuje kriminalca i njegovu porodicu. Poštenim građanima i poreskim obveznicima neobjašnjivo je zašto se nekome isplaćuje 90.000 evra socijalne pomoći godišnje. To je pljačka socijalne države“, izjavio je poslanik CDU-a Gregor Goland (Gregor Golland).

Kritičan je i šef savezne policije Diter Roman (Dieter Romann), koji upozorava na probleme u sistemu. „To je realnost: iza svake brojke stoji ogroman trud, ali dok god se toliki broj deportacija otkazuje u posljednjem trenutku, jaz između onih koji moraju da odu i onih koji zaista odu ostaće ogroman.“