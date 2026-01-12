Logo
Large banner

Državljanin BiH trebao biti deportovan iz Njemačke 2003. Danas prima 7300€ pomoći

Izvor:

Feniks magazin

12.01.2026

08:00

Komentari:

0
Држављанин БиХ требао бити депортован из Њемачке 2003. Данас прима 7300€ помоћи
Foto: Pexel/Nirjhar Basak

Državljanin Bosne i Hercegovine (41), koji je iz Njemačke trebalo da bude deportovan još prije više od 20 godina, danas sa svojom porodicom prima socijalnu pomoć od gotovo 7.300 evra mjesečno. Sa godišnjim primanjima koja premašuju 87.000 evra, njegova porodica spada u deset odsto najbogatijih u Njemačkoj, a on sam ima obiman kriminalni dosije.

Iako je 41-godišnjak trebalo da bude deportovan iz Kelna (Köln) još 2003. godine, to se nikada nije dogodilo. Prvo je pobjegao, da bi se ponovo pojavio 2007. godine, a sud mu je 2009. konačno odbio žalbu na deportaciju. Uprkos svemu, i danas je u Njemačkoj. Iako je rođen u Bihaću i državljanin je BiH, vlasti su godinama njegovo porijeklo vodile kao „nerazjašnjeno“.

Санкање у кади

Zanimljivosti

Inovacija u BiH: Sankanje u kadi

Grad Keln je čak priznao da nije ni pokrenuo postupak za izdavanje zamjenskih putnih isprava, pravdajući se da to čine samo kada su sigurni u uspjeh deportacije. Riječ je o zamjenskim putnim ispravama koje njemačke vlasti mogu zatražiti ili izdati osobama bez važeće putovnice kako bi se mogla sprovesti deportacija.

фармер из бугојна

Društvo

Farmer iz Bugojna očajan: Štala se srušila na stado ovaca, stradalo više od 20

U njegovom slučaju, tvrde, to nije bilo moguće zbog „porodičnih razloga“, odnosno rođenja osmoro djece. Statistike pokazuju da deportacije u BiH inače protiču bez većih problema i da je u cijeloj pokrajini Sjeverna Rajna–Vestfalija tek jedna propala zbog nedostatka dokumenata, piše Feniks magazin (Fenix Magazin).

Bogat kriminalni dosije

Osim što izbjegava deportaciju, državljanin BiH je redovan gost na sudovima od 2010. godine. Njegov dosije ispunjen je teškim krađama, krivotvorenjem dokumenata i prevarama, a trenutno ga očekuje novo suđenje zbog prevare sa poklon-bonovima u drogerijama.

Mraz zima

Republika Srpska

Debeli minus okovao Srpsku, evo gdje je izmjereno -17!

Njegova porodica nije jedina. Samo u Kelnu postoji sedam porodica sa deset i više članova koje primaju slično visoke iznose pomoći za azilante. Godišnje se u tom gradu za tu namjenu izdvaja više od 65 miliona evra.

„Pljačka socijalne države“

Slučaj je izazvao oštre reakcije. „Očigledno nedostaje volja gradske uprave da deportuje kriminalca i njegovu porodicu. Poštenim građanima i poreskim obveznicima neobjašnjivo je zašto se nekome isplaćuje 90.000 evra socijalne pomoći godišnje. To je pljačka socijalne države“, izjavio je poslanik CDU-a Gregor Goland (Gregor Golland).

brazil

Svijet

Brazil više neće vršiti diplomatske aktivnosti i poslove za Argentinu

Kritičan je i šef savezne policije Diter Roman (Dieter Romann), koji upozorava na probleme u sistemu. „To je realnost: iza svake brojke stoji ogroman trud, ali dok god se toliki broj deportacija otkazuje u posljednjem trenutku, jaz između onih koji moraju da odu i onih koji zaista odu ostaće ogroman.“

Podijeli:

Tagovi:

deportacija

keln

kriminal

Njemačka

Socijalna pomoć

Bihać

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Предсједник Кубе одбрусио Трампу и најавио борбу до посљедње капи крви

Svijet

Predsjednik Kube odbrusio Trampu i najavio borbu do posljednje kapi krvi

1 h

0
Овако ће изгледати одговор Европе због Гренланда: Спрема се мисија "Арктички стражар"!

Svijet

Ovako će izgledati odgovor Evrope zbog Grenlanda: Sprema se misija "Arktički stražar"!

11 h

0
Мушкарац се санкао, па сломио кост: Хитна га носила на џаку са сламом

Srbija

Muškarac se sankao, pa slomio kost: Hitna ga nosila na džaku sa slamom

11 h

0
Напад САД-а на Гренланд био би крај НАТО-а

Svijet

Napad SAD-a na Grenland bio bi kraj NATO-a

12 h

0

Više iz rubrike

На овој фотографији коју је објавила званична веб страница канцеларије иранског врховног вође, врховни вођа ајатолах Али Хамнеи говори на састанку у Техерану, Иран, у суботу, 3. јануара 2026. године.

Svijet

Hamnei objavio karikaturu Trampa: "Sarkofag koji se raspada"

1 h

0
У српским затворима откривена "невидљива дрога": Погледајте како су је уносили

Svijet

U srpskim zatvorima otkrivena "nevidljiva droga": Pogledajte kako su je unosili

1 h

0
Трамп приказао себе као в.д. предсједника Венецуеле

Svijet

Tramp prikazao sebe kao v.d. predsjednika Venecuele

1 h

0
Предсједник Кубе одбрусио Трампу и најавио борбу до посљедње капи крви

Svijet

Predsjednik Kube odbrusio Trampu i najavio borbu do posljednje kapi krvi

1 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

09

12

Bijeljina jutros na -7 bez grijanja

09

02

Ninković za ATV: U ovom trenutku je nelegalna naplata parkinga u Banjaluci

08

51

Ovaj pjevač je otac Zlatana Ibrahimovića: "On je imao svoj svoj rat i pijančenje"

08

48

Pronađeno tijelo žene s povredama glave, suprug ispričao bizarnu priču

08

45

Stanari prijavili muškarca policiji jer im ostavlja sumnjive predmete: Radi se o crnoj magiji?

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner