Ovo niste očekivali: U Gracu saobraćajni znak na srpskom jeziku

14.03.2026

15:30

Nevjerovatan detalj zabilježen je u Gracu na jednoj raskrsnici gd‌je je informacija na saobraćajnom znaku ispisana na srpskom jeziku.

"Vozilo zaustaviti na crti zaustavljanja kako bi se upalilo zeleno svjetlo", stoji ispisano na znaku, dok se ispod nalazi i poruka na njemačkom jeziku.

"Šta nas ima, nije čudo", jedan je od komentara.

"To još malo, neće biti tabli na njemačkom", stoji u drugom komentaru.

Da je sve tačno potvrdio je i Street View" na Google Maps-u.

Video koji je objavljen na TikToku, a u kome je zabilježen ovaj momenat, prikupio je više od 3.000 lajkova, kao i veliki broj komentara.

@themertcompany Welcome to Graz 💯🤭 #fyp #graz ♬ original sound - tamara.halilovic

Više iz rubrike

Порука из Ирана: Украјина легитимна мета

Svijet

Poruka iz Irana: Ukrajina legitimna meta

4 h

0
Виктор Орбан

Svijet

Orban poručio Kijevu: Ne prijetite mojoj zemlji!

4 h

0
Иран дозволио појединим индијским бродовима пролаз кроз Ормуски мореуз

Svijet

Iran dozvolio pojedinim indijskim brodovima prolaz kroz Ormuski moreuz

7 h

0
Ричард Гренел

Svijet

Tramp smijenio Grenela

7 h

0

