Orban poručio Kijevu: Ne prijetite mojoj zemlji!

SRNA

14.03.2026

14:49

Виктор Орбан
Foto: Tanjug/AP Photo/Alex Brandon, Pool

Mađarski premijer Viktor Orban poručio je u obraćanju bivšem ukrajinskom predsjedniku Viktoru Juščenku da rukovodstvo u Kijevu ne treba da ucjenjuje niti da prijeti Mađarskoj.

"Molim vas, upozorite svog predsjednika Vladimira Zelenskog: dalje ruke od slobode Mađara. Molim vas, ubijedite svog predsjednika da ne ucjenjuje niti da prijeti mojoj zemlji i njenim vođama", objavio je Orban na "Iksu".

On je dodao da su Mađari slobodan narod i da borba Ukrajine ne daje pravo Kijevu da ucjenjuje Mađarsku ili da joj diktira uslove.

"Molim vas, natjerajte svog predsjednika da shvati da državni terorizam kojim je digao u vazduh njemački gasovod `Sjeverni tok` neće djelovati protiv Mađarske", naglasio je Orban.

On je podsjetio da je, kada je izbio rat, Mađarska primila izbjeglice iz Ukrajine.

"Pružili smo im sklonište, hranu i bezbjednost. Naredio sam pokretanje škola na ukrajinskom jeziku za vašu djecu, nešto što vi uskraćujete Mađarima u Zakarpatju", ukazao je mađarski premijer.

On je naglasio da je sramota što su danas prava nacionalnih manjina Mađara u Ukrajini manja nego što su bila, kako je naveo, "u stara, loša vremena".

"Zahvaljujem Bogu što zemlja sa kojom sada ratujete nije neprijatelj ni Mađarske niti Mađara i nemamo namjeru da to mijenjamo. I dalje želimo da ostanemo vaši prijatelji, ali nećemo učestvovati u vašem ratu. Stoga vas molim da prihvatite da nećemo slati ni novac, ni oružje, ni vojnike u vaš rat", zaključio je Orban.

