Poruka iz Irana: Ukrajina legitimna meta

14.03.2026

15:00

Порука из Ирана: Украјина легитимна мета
Ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski ranije je najavio da će Kijev poslati u Persijski zaliv vojne stručnjake

Šef iranskog parlamentarnog Odbora za nacionalnu bezbjednost Ebrahim Azizi predložio je da se cijela teritorija Ukrajine smatra legitimnom metom.

"Pružanjem podrške izraelskom režimu dronovima, Ukrajina se praktično uključila u rat. Prema članu 51 Povelje UN, ovo je cijelu njenu teritoriju pretvorilo u legitimnu metu za Iran", rekao je Azizi, a prenose iranski mediji.

Ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski ranije je najavio da će Kijev poslati u Persijski zaliv vojne stručnjake za zaštitu od dronova.

Kijev je, pored toga, ponudio svoje borbene dronove SAD i Izraelu tokom njihove vojne intervencije protiv Irana

Pročitajte više

Какво нас вријеме очекује сутра

Društvo

Kakvo nas vrijeme očekuje sutra

41 min

0
Виктор Орбан

Svijet

Orban poručio Kijevu: Ne prijetite mojoj zemlji!

46 min

0
Риба посна трпеза

Savjeti

Uz pomoć ovih trikova riba se neće zalijepiti za tavu prilikom prženja

49 min

0
Јоџир и Ирена Радуловић

Scena

Jodžirova supruga Irena godinama bila u vezi sa Andrijom Miloševićem

59 min

0

Više iz rubrike

Виктор Орбан

Svijet

Orban poručio Kijevu: Ne prijetite mojoj zemlji!

46 min

0
Иран дозволио појединим индијским бродовима пролаз кроз Ормуски мореуз

Svijet

Iran dozvolio pojedinim indijskim brodovima prolaz kroz Ormuski moreuz

3 h

0
Ричард Гренел

Svijet

Tramp smijenio Grenela

3 h

0
Уништени командни центри Хезболаха

Svijet

Uništeni komandni centri Hezbolaha

3 h

0

Ovo niste očekivali: U Gracu saobraćajni znak na srpskom jeziku

Stručnjaci upozoravaju: Ne otvarajte prozore između 8 i 10 ujutro

Pronađene dvije laboratorije za uzgoj marihuane, uhapšena žena

Koliko puta se zaljubimo tokom života?

