Poruka iz Irana: Ukrajina legitimna meta

Ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski ranije je najavio da će Kijev poslati u Persijski zaliv vojne stručnjake
Šef iranskog parlamentarnog Odbora za nacionalnu bezbjednost Ebrahim Azizi predložio je da se cijela teritorija Ukrajine smatra legitimnom metom.
"Pružanjem podrške izraelskom režimu dronovima, Ukrajina se praktično uključila u rat. Prema članu 51 Povelje UN, ovo je cijelu njenu teritoriju pretvorilo u legitimnu metu za Iran", rekao je Azizi, a prenose iranski mediji.
Društvo
Kakvo nas vrijeme očekuje sutra
Ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski ranije je najavio da će Kijev poslati u Persijski zaliv vojne stručnjake za zaštitu od dronova.
Kijev je, pored toga, ponudio svoje borbene dronove SAD i Izraelu tokom njihove vojne intervencije protiv Irana
