Какво нас вријеме очекује сутра

14.03.2026
У Републици Српској и ФБиХ сутра ће бити претежно сунчано и натпросјечно топло.
Од поднева се у брдско-планинским предјелима од југозапада ка истоку и југу очекује умјерен развој облачности, понегдје с пролазном кишом и пљуском. Увече ће бити ведро, најављено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Вјетар ће бити слаб до умјерен промјенљив или јужних смјерова. Од средине дана на сјеверу вјетар у скретању на источне смјерове, умјерен, на ударе и јак.
Минимална температура ваздуха од минус један до пет, у вишим предјелима од минус три степена Целзијусова.
Максимална температура ваздуха од 15 до 20, у вишим предјелима од 12 степени.
