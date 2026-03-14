Пазите, ово је најопаснија превара тренутно: Не наседајте на поруке

Банка НЛБ Комерцијална банка упозорила је грађане на нову врсту преваре путем Воцап порука које могу стизати чак и са познатих бројева телефона.
Како наводе, преваранти могу слати поруке које делују уверљиво јер се у разговору често види и претходна преписка са контактом који је већ у именику корисника.
Грађанима се саветује да ни у ком случају не уплаћују новац нити деле осјетљиве податке уколико посумњају да је ријеч о превари.
У случају сумње на превару, корисници могу одмах контактирати банку путем телефона +381 11 20 18 600 или путем имејла kontakt.centar@nlbkb.rs
Банка апелује на грађане да буду опрезни и да сваку сумњиву поруку пријаве надлежним службама.
На ову превару недавно је упозорило је и Министарство унутрашњих послова (МУП), Служба за борбу против високотехнолошког криминала Управе за технику.
МУП је у саопштењу упозорио грађане како се наводи "на појаву новог вида интернет преваре којом се злоупотребљава апликација Воцап".
"Превара се најчешће врши тако што грађани добијају поруке које дјелују као да су послате од познате особе, са садржајем попут "нашао сам линк са твојом сликом", "гласај кликом на линк" или "погледај ово, ти си на фотографији", уз прилог или интернет линк, наводи се у саопштењу МУП-а.", наведено је у саопштењу.
"Кликом на такав линк, грађани буду наведени да прате даља упутства, чиме несвесно омогућавају неовлашћеним лицима приступ свом Воцап налогу, а након тога, нападачи могу да читају поруке, шаљу поруке у име жртве и наставе ширење преваре другим контактима", објашњно је из МУП-а.
И МУП је апеловао на грађане да не отварају сумњиве линкове, чак и ако стижу од познатих контаката, не уносе кодове нити прате упутства са непоузданих интернет страница, да редовно проверавају да ли на свом Воцап налогу постоје непознати 'повезани уређаји', као и да одмах уклоне сваки уређај који не препознају, преноси Б92.
