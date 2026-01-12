Logo
U srpskim zatvorima otkrivena "nevidljiva droga": Pogledajte kako su je unosili

Kurir

12.01.2026

07:53

У српским затворима откривена "невидљива дрога": Погледајте како су је уносили
Foto: Pixabay

Zatvorenici su tokom protekle godine mislili da su pronašli savršen način da u kazneno-popravne zavode u Srbiji unesu opijate, a za ovaj "biznis" formirali su devetočlanu kriminalnu grupu, u čijem sastavu su bili majka i sin iz okoline Čačka, ali i šest zatvorenika!

Krimi-grupa je osmislila plan da u srpske zatvore švercuje novu vrstu sintetičke droge, pod nazivom Pinaca, ali im je sve palo u vodu u junu 2025. kada su čačanska policija i tužilaštvo, u saradnji sa kolegama iz Niša i Požarevca i Upravom KPZ Niš i KPZ Požarevac (Zabela), razbili njihovu narko-šemu.

- Pinaca je vrsta narkotika je praktično nešto što je prvi put viđeno u Srbiji. Pretpostavlja se da su osumnjičeni odabrali zatvore kao glavno tržište, zbog specifičnosti ovog narkotika. Naime, u pitanju su listovi papira formata A4 natopljeni ovom opojnom drogom. Konzumira se tako što se papirići ubacuju u cigarete - objašnjava izvor i dodaje:

Одузета Пинаца
Oduzeta Pinaca

- Cijena jednog A4 papira iznosi 80.000 dinara, a sadrži 240 doza za pojedinačnu upotrebu, u vidu papirića za cigarete. Papire su u niški zatvor, kao i Zabelu, članovi kriminalne grupe, koji su bili na slobodi, pokušavali da u paketima dostave svojim saradnicima koji su služili kaznu u ova dva kazamata, a oni su imali namjeru da ih dalje preprodaju svojim cimerima.

Iako su osumnjičeni bili ubijeđeni da zatvorski stražari neće vidjeti ništa sumnjivo u običnom bijelom papiru, jer ta vrsta narkotika i takav način šverca kod nas nije viđen, prevarili su se. Zahvaljujući predanom radu pripadnika Službe za obezbjeđenje otkriveni su pokušaji unošenja ove droge u dva zatvora.

Кријумчарење дроге у затвор
Krijumčarenje droge u zatvor

- Uspješan operativan rad Uprave za izvršenje krivičnih sankcija (UIKS) i policijskih uprava i tužilaštava doveo je do hapšenja više osoba, među kojima su i osuđenici u KPZ Niš i KPZ Požarevac. U svim kazneno-popravnim ustanovama se primjenjuju stroge bezbjednosne procedure koje se odnose na prijem paketa, posjeta, pretresa kako bi se spriječilo unošenje bilo čega što je nedozvoljeno - objašnjavaju za Kurir iz Uprave i objašnjavaju da osuđena lica, od stvari čije posjedovanje nije dozvoljeno u zatvorima i pritvorima, najčešće pokušavaju da unesu psihoaktivne supstance.

- Osuđena lica pokušavaju da to urade putem paketa koje dobijaju od porodica ili osoba koje su upisane u karton onih kojima je posjeta dozvoljena. Psihoaktivne supstance pronalazimo prilikom pretresa pristiglih paketa u prehrambenim proizvodima, u pastama za zube, raznim gelovima za higijenu i njegu, vlažnim maramicama, voću, čokoladama, puderima u prahu, zatim ušivenu u garderobi koju im šalju. U slučaju pronalaska, fotografiše se pronađena supstanca, kao i predmet u kom je otkrivena. O svemu se obavještava policija koja dolazi u zavod i preuzima pronađeni materijal. Ukoliko je nedozvoljenu supstancu pokušalo da unese lice koje je došlo u posjetu, ono se zadržava do dolaska policije - objašnjavaju iz UKIS.

Кријумчарење дроге у затвор
Krijumčarenje droge u zatvor

Prema Zakonu o izvršenju krivičnih sankcija, proizvodnja, posjedovanje ili korišćenje droga ili psihoaktivnih supstanci spada u teže disciplinske prestupe što za sobom povlači disciplinsku odgovornost osuđenog.

- To znači da će osuđeno lice, koje se nalazi u poluotvorenom odjeljenju, biti premješteno iz poluotvorenog u zatvoreno odjeljenje. Ukoliko je lice u zatvorenom odjeljenju, neke od disciplinskih mjera su ograničenje ili zabrana raspolaganja novcem u zavodu do tri mjeseca, kao i upućivanje u samicu - dodaju iz Uprave za Kurir.

