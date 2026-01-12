Logo
Stiže kiša para: Ova 4 znaka neće znati šta će od novčanica u februaru

Informer

Стиже киша пара: Ова 4 знака неће знати шта ће од новчаница у фебруару
Foto: Unsplash

Februar donosi izuzetne finansijske prilike za neke znakove, pa ako ste mislili da nema izlaza iz dugova, grdno ste se prevarili.

Ovaj mjesec, zvijezde donose priliv novca za nekoliko srećnika, a neki će imati teškoće da upravljaju izobiljem.

Znakovi koji će uživati u finansijskoj sreći:

Bik

Ovaj mjesec ćete napokon osjetiti olakšanje. Očekujte neočekivane izvore prihoda, bilo da je to stari dug ili povišica. Sve što započnete ide lako, pa iskoristite ovu šansu.

Lav

Luksuz i novac stižu u velikim količinama. Poslovni uspeh je tu, a uz to mogu da stignu i masne provizije ili dodatni poslovi koji donose dobar profit. Ovaj mjesec ćete zaista blistati.

Škorpija

Vaša intuicija vodi vas do finansijskog uspeha. Ako volite igre na sreću, sada je pravo vrijeme. Mnogo vas će riješiti stambeno pitanje ili čak kupiti auto iz snova.

Vodolija

Iznenadni novčani dolazak, možda nasljedstvo ili vredan poklon, donosi bogatstvo. Ipak, nemojte da potrošite sve odmah investirajte pametno jer ovakva prilika ne dolazi često.

(informer)

novac

Horoskop

