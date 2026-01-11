Inovacija u BiH: Sankanje u kadi

11.01.2026
15:57
Snijeg koji je proteklih dana zabijelio brojne dijelove BiH donio je novu improvizaciju, sankanje u kadi.
Video koji objavljuje GP Maljevac stiže iz mjesta Kumarica kod Velike Kladuše, a u vrlo kratkom roku nasmijao je mnoge. Na snimku se, kako piše, vide "dva jarana kako se sankaju", ali ne na klasičnim sankama, već ni manje ni više nego u kadi za kupanje.
Dok snijeg pravi probleme u saobraćaju i svakodnevnom funkcionisanju, ova nesvakidašnja scena pokazuje drugu stranu zime, onu u kojoj humor i dobra volja ipak pobjeđuju frustracije. Kad već nema idealnih uslova zimi, kreativnosti nam ne manjka.
Video iz Kumarica još jednom je pokazao da, bez obzira na sve, zima može biti i vrijeme da se od srca nasmijemo, makar to značilo spuštanje niz brijeg u kadi za kupanje, uz dobru dozu humora i jaranske solidarnosti. Pogledajte snimak:
