Inovacija u BiH: Sankanje u kadi

11.01.2026

15:57

Komentari:

0
Санкање у кади у Великој Кладуши
Foto: Facebook/GP Maljevac

Snijeg koji je proteklih dana zabijelio brojne dijelove BiH donio je novu improvizaciju, sankanje u kadi.

Video koji objavljuje GP Maljevac stiže iz mjesta Kumarica kod Velike Kladuše, a u vrlo kratkom roku nasmijao je mnoge. Na snimku se, kako piše, vide "dva jarana kako se sankaju", ali ne na klasičnim sankama, već ni manje ni više nego u kadi za kupanje.

Николас Мадуро

Svijet

Pojavio se novi snimak Madura: Šeta po dvorištu pritvorske jedinice

Dok snijeg pravi probleme u saobraćaju i svakodnevnom funkcionisanju, ova nesvakidašnja scena pokazuje drugu stranu zime, onu u kojoj humor i dobra volja ipak pobjeđuju frustracije. Kad već nema idealnih uslova zimi, kreativnosti nam ne manjka.

Video iz Kumarica još jednom je pokazao da, bez obzira na sve, zima može biti i vrijeme da se od srca nasmijemo, makar to značilo spuštanje niz brijeg u kadi za kupanje, uz dobru dozu humora i jaranske solidarnosti. Pogledajte snimak:

sankanje

kada

Velika Kladuša

zanimljivosti

