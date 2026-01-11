Logo
Košarac: Sarajevo zarobljeno virtuelnom politikom EU, Srpska i Dodik imaju sve veću međunarodnu podršku

SRNA

11.01.2026

Кошарац: Сарајево заробљено виртуелном политиком ЕУ, Српска и Додик имају све већу међународну подршку
Zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac izjavio je Srni da je političko Sarajevo zarobljeno virtuelnom politikom EU i plasira populističke poruke protiv Republike Srpske, iako je duboko svjesno njenih kapaciteta, snage, vidljivosti i suvereniteta.

Košarac je ukazao da je indikativno što je ministar komunikacija i transporta u Savjetu ministara Edin Forto izjavio za federalne medije da Republika Srpska ima podršku važnih zemalja u regionu, Evropi i svijetu.

"To je priznanje politici Milorada Dodika, jer onda kada smo govorili da Dodik i Srpska nisu sami, nisu nam vjerovali. Sada su i oni potvrdili da Republika Srpska nije sama", naglasio je Košarac.

On je istakao da su u Sarajevu svjesni činjenice da Republika Srpska i politika Milorada Dodika imaju sve veću podršku zemalja regiona, Evrope i svijeta, ali ipak svaki njihov uspjeh pokušava deklarativno da minimizira.

Košarac je naveo da BiH, na način kako je vide Bošnjaci, ne vidi više niko u svijetu, te da takav narativ nije prisutan ni u globalnom ni u regionalnom političkom okviru, već isključivo u, kako je naveo, njihovim podaničkim odnosima sa predstavnicima EU.

On je podsjetio da su bošnjačke političke strukture prije predsjedničkih izbora u Sjedinjenim Državama bile na strani Džozefa Bajdena.

"Nakon izbora i pobjede Donalda Trampa, gdje smo mi prethodno bili vrlo jasni u podršci Trampovim politikama, oni su se pokušali transformisati i u kratkom periodu rekli da i oni podržavaju Trampovu politiku duboko svjesni svoje političke potrebe i želje da njegova vladavina traje što kraće", istakao je Košarac.

On pojašnjava da je riječ o političkim konvertitima koji na različite načine apsorbuju političke trendove na globalnom i svakom drugom nivou i pokušavaju da ih ponude bošnjačkoj javnosti zbog par stotina glasova njihovim partijama.

Staša Košarac

Savjet ministara BiH

Sarajavo

EU

