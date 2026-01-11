Košarac: Sarajevo zarobljeno virtuelnom politikom EU, Srpska i Dodik imaju sve veću međunarodnu podršku

Zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac izjavio je Srni da je političko Sarajevo zarobljeno virtuelnom politikom EU i plasira populističke poruke protiv Republike Srpske, iako je duboko svjesno njenih kapaciteta, snage, vidljivosti i suvereniteta.

Košarac je ukazao da je indikativno što je ministar komunikacija i transporta u Savjetu ministara Edin Forto izjavio za federalne medije da Republika Srpska ima podršku važnih zemalja u regionu, Evropi i svijetu.

"To je priznanje politici Milorada Dodika, jer onda kada smo govorili da Dodik i Srpska nisu sami, nisu nam vjerovali. Sada su i oni potvrdili da Republika Srpska nije sama", naglasio je Košarac.

On je istakao da su u Sarajevu svjesni činjenice da Republika Srpska i politika Milorada Dodika imaju sve veću podršku zemalja regiona, Evrope i svijeta, ali ipak svaki njihov uspjeh pokušava deklarativno da minimizira.

Zanimljivosti Bizarna etiketa japanskog umjetnika na majici postala je viralna

Košarac je naveo da BiH, na način kako je vide Bošnjaci, ne vidi više niko u svijetu, te da takav narativ nije prisutan ni u globalnom ni u regionalnom političkom okviru, već isključivo u, kako je naveo, njihovim podaničkim odnosima sa predstavnicima EU.

On je podsjetio da su bošnjačke političke strukture prije predsjedničkih izbora u Sjedinjenim Državama bile na strani Džozefa Bajdena.

"Nakon izbora i pobjede Donalda Trampa, gdje smo mi prethodno bili vrlo jasni u podršci Trampovim politikama, oni su se pokušali transformisati i u kratkom periodu rekli da i oni podržavaju Trampovu politiku duboko svjesni svoje političke potrebe i želje da njegova vladavina traje što kraće", istakao je Košarac.

On pojašnjava da je riječ o političkim konvertitima koji na različite načine apsorbuju političke trendove na globalnom i svakom drugom nivou i pokušavaju da ih ponude bošnjačkoj javnosti zbog par stotina glasova njihovim partijama.