Simović: U Sarajevu priželjkuju pad Orbana i Trampa kao put ka slabljenju Srpske

Dio bošnjačke političke elite u Sarajevu priželjkuje pad mađarskog premijera Viktora Orbana na predstojećim izborima i neuspjeh republikanaca Donalda Trampa na izborima u SAD kao put ka slabljenju Republike Srpske, njenog diplomatskog potencijala i međunarodnog rejtinga, rekao je profesor na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Banjaluci Vlade Simović.

- To je veoma jednostavna politika - što Republika Srpska izgubi više prijatelja i saradnika, kako u SAD tako i Mađarskoj, to će biti lakše dijelu bošnjačke političke elite koja se zalaže za ukidanje Republike Srpske da ostvari svoje namjere, a to je centralizacija BiH - naglasio je Simović.

On je podsjetio da je Vlada Mađarske koju predvodi Viktor Orban specifična kada je riječ o odnosima prema srpskom narodu jer je njegova vladavina obilježena izrazito pozitivnim i dobronamjernim odnosom prema srpskom prostoru u cjelini.

Simović je ukazao na Orbanov pozitivan odnos prema srpskom narodu, te napomenuo da je devedesetih godina prošlog vijeka odbio da Mađarska bude prostor sa kojeg će NATO pokrenuti agresiju na Srbiju.

- Koliko je taj odnos dobronamjeran vidimo u političkoj, ekonomskoj i bezbjednosnoj saradnji između Srbije i Mađarske, ali i ekonomskoj i političkoj saradnji Mađarske sa Republikom Srpskom - naveo je Simović za Srnu.

On je naglasio da dijelu bošnjačke elite u Sarajevu ne odgovaraju politike koje poštuju Dejtonski sporazum, Ustav BiH i nadležnosti koje ima Republika Srpska, te da oni godinama ubjeđuju svoje biračko tijelo da će sprovesti politike koje će dovesti do gašenja Republike Srpske.

- Zbog toga im ne odgovara kada Republika Srpska ostvaruje dobre kontakte i diplomatske veze sa nekima u našem regionu koji su moćni, jaki i respektabilni, što Mađarska svakako jeste - naveo je Simović.

S druge strane, rekao je Simović, istom tom krugu političke elite u Sarajevu ne odgovara ni činjenica da je sadašnja vlast u Srpskoj uspjela da pronađe kanal komuniciranja sa novom američkom administracijom, što se vidjelo na primjeru ukidanja sankcija lideru SNSD-a Miloradu Dodiku.

- To je nešto što smeta onima koji u Sarajevu ubjeđuju svoje birače da će doći do gašenja Srpske ili njenog svođenja na njima "prihvatljivu mjeru" - rekao je Simović.