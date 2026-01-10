Zukan Helez dobio jasan odgovor: Republika Srpska je formirana da bude trajna!

Priče pojedinaca, kao što je Zukan Helez, o ukidanju entiteta u BiH, u Srpskoj tumače se kao politički neodržive.

Iz Srpske jasna poruka - svaka priča o ukidanju entiteta, ostaje samo teorijska i ne može promijeniti činjenicu da Republika Srpska ima teritoriju, vlast i političku samostalnost te da će nastaviti da funkcioniše bez obzira na sve.

"Nemam ništa protiv da pričamo o ukidanju, samo ne znam šta ćemo ukinuti na kraju, ali Republika Srpska je postojanija, trajnija, ona je formirana da bude trajna, ona je izdržala daleko veće gromade nego što je taj pojedinačno sramotni Helez koji će još nekoliko mjeseci ovo vršiti, a Srpska će, eto na njegovu štetu i očigledno bijes i sve ono što iskazuje ostati trajno da živi i da živi svoj život na svojoj teritoriji sa svojim narodom svojom istorijom svojoj budućnošću", kaže lider SNSD-a Milorad Dodik.

Svako takvo rješenje čak i kao teorijska mogućnost, značilo bi da BiH ostaje bez gotovo polovine svoje teritorije, dok bi Republika Srpska nastavila da postoji kao zasebna politička i teritorijalna sredina.

"Vidimo da Helez šalje dakle određene poruke koje trebaju da budu dakle prije svega u cilju njegovog dakle političkog jačanja prema Bošnjacima nešto što nije realno zaista nepotrebno je da se na taj način stvaraju ideali o toj nekoj unutrašnjoj BiH. Entitet se može ukinuti ali onda ta njegova BiH će ostati sa 51% a RS će imati svojih 49% u potpunoj nezavisnosti i samostalnosti i ako je to njegov motiv bio da to želi mi nemamo apsolutno ništa protiv", kaže Milorad Kojić, poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.

Kroz ovakve odluke se ne jača dijalog, već se produbljuju političke razlike uz pokušaj da se složena ustavna pitanja svedu na razine dnevno političkih poruka.

"Pitanje organizacionog ustrojstva BiH nije u zoni odgovornosti nijednog ministra u BiH. To je pitanje razgovora i dogovora jedino i isključivo tri konstitutivna naroda i dva entiteta iz kojih je sastavljena BiH i jedino oni mogu odlučiti o tome hoće li biti i kakva će biti BiH u budućnosti. Republika Srpska danas ima sve ono što joj je kao državi potrebno, a to su teritorija, granice, suverenost, stanovništvo, finansijsku stabilnost, ekonomsku održivost i opredjeljenje za miroljubivu koegzistenciju sa drugima, zbog čega su pozivi na razgovore za njenim nestankom samo pusti snovi u glavama bezumnih pojedinaca, kaže Slobodan Župljanin, predsjednik Organizacije starješina Vojske Republike Srpske.

Pitanje ukidanja entiteta ocijenjeno je nevažnim. Jedini mogući ishod je da entiteti postanu samostalne države, dok Republika Srpska ostvaruje svoj istorijski cilj i puni teritorijalni integritet.

"Ko njega pita će li se ukidati entiteti, on je neznačajan i nije ga niko pitao ali ako bi bila pokrenuta rasprava ono jedino što može da se desi jeste da dva entiteta postanu države u pravom smislu riječi sa svojim subjektivitetom teritorijalnim integritetom u tom slučaju možemo pričati naša je to istorijska želja i živjećemo uvijek za to da Srpska postane samostalna i priključiti se matici Srbiji", kaže Radan Ostojić, predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske

Republika Srpska ostaje politička i teritorijalna cjelina koja funkcioniše samostalno. Svaki pokušaj da se otvori pitanje njenog ukidanja, upozoravaju, ne donosi rješenje, već dodatno opterećuje odnose unutar BiH.