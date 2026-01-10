Logo
Large banner

Zukan Helez dobio jasan odgovor: Republika Srpska je formirana da bude trajna!

Izvor:

ATV

10.01.2026

19:21

Komentari:

1
Зукан Хелез добио јасан одговор: Република Српска је формирана да буде трајна!
Foto: ATV

Priče pojedinaca, kao što je Zukan Helez, o ukidanju entiteta u BiH, u Srpskoj tumače se kao politički neodržive.

Iz Srpske jasna poruka - svaka priča o ukidanju entiteta, ostaje samo teorijska i ne može promijeniti činjenicu da Republika Srpska ima teritoriju, vlast i političku samostalnost te da će nastaviti da funkcioniše bez obzira na sve.

"Nemam ništa protiv da pričamo o ukidanju, samo ne znam šta ćemo ukinuti na kraju, ali Republika Srpska je postojanija, trajnija, ona je formirana da bude trajna, ona je izdržala daleko veće gromade nego što je taj pojedinačno sramotni Helez koji će još nekoliko mjeseci ovo vršiti, a Srpska će, eto na njegovu štetu i očigledno bijes i sve ono što iskazuje ostati trajno da živi i da živi svoj život na svojoj teritoriji sa svojim narodom svojom istorijom svojoj budućnošću", kaže lider SNSD-a Milorad Dodik.

Svako takvo rješenje čak i kao teorijska mogućnost, značilo bi da BiH ostaje bez gotovo polovine svoje teritorije, dok bi Republika Srpska nastavila da postoji kao zasebna politička i teritorijalna sredina.

"Vidimo da Helez šalje dakle određene poruke koje trebaju da budu dakle prije svega u cilju njegovog dakle političkog jačanja prema Bošnjacima nešto što nije realno zaista nepotrebno je da se na taj način stvaraju ideali o toj nekoj unutrašnjoj BiH. Entitet se može ukinuti ali onda ta njegova BiH će ostati sa 51% a RS će imati svojih 49% u potpunoj nezavisnosti i samostalnosti i ako je to njegov motiv bio da to želi mi nemamo apsolutno ništa protiv", kaže Milorad Kojić, poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.

Kroz ovakve odluke se ne jača dijalog, već se produbljuju političke razlike uz pokušaj da se složena ustavna pitanja svedu na razine dnevno političkih poruka.

"Pitanje organizacionog ustrojstva BiH nije u zoni odgovornosti nijednog ministra u BiH. To je pitanje razgovora i dogovora jedino i isključivo tri konstitutivna naroda i dva entiteta iz kojih je sastavljena BiH i jedino oni mogu odlučiti o tome hoće li biti i kakva će biti BiH u budućnosti. Republika Srpska danas ima sve ono što joj je kao državi potrebno, a to su teritorija, granice, suverenost, stanovništvo, finansijsku stabilnost, ekonomsku održivost i opredjeljenje za miroljubivu koegzistenciju sa drugima, zbog čega su pozivi na razgovore za njenim nestankom samo pusti snovi u glavama bezumnih pojedinaca, kaže Slobodan Župljanin, predsjednik Organizacije starješina Vojske Republike Srpske.

Pitanje ukidanja entiteta ocijenjeno je nevažnim. Jedini mogući ishod je da entiteti postanu samostalne države, dok Republika Srpska ostvaruje svoj istorijski cilj i puni teritorijalni integritet.

"Ko njega pita će li se ukidati entiteti, on je neznačajan i nije ga niko pitao ali ako bi bila pokrenuta rasprava ono jedino što može da se desi jeste da dva entiteta postanu države u pravom smislu riječi sa svojim subjektivitetom teritorijalnim integritetom u tom slučaju možemo pričati naša je to istorijska želja i živjećemo uvijek za to da Srpska postane samostalna i priključiti se matici Srbiji", kaže Radan Ostojić, predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske

Republika Srpska ostaje politička i teritorijalna cjelina koja funkcioniše samostalno. Svaki pokušaj da se otvori pitanje njenog ukidanja, upozoravaju, ne donosi rješenje, već dodatno opterećuje odnose unutar BiH.

Podijeli:

Tagovi:

Zukan Helez

Milorad Dodik

Komentari (1)
Large banner

Pročitajte više

Порука пред меч Игокее и Клужа: "Република Српска није инат, већ љубав"

Košarka

Poruka pred meč Igokee i Kluža: "Republika Srpska nije inat, već ljubav"

3 h

0
Саво Минић

Republika Srpska

Minić: Srpska ne može da bude dovedena u pitanje

6 h

0
Додик: Република Српска је формирана да буде трајна

Republika Srpska

Dodik: Republika Srpska je formirana da bude trajna

7 h

2
Свечана академија у Брчком поводом Дана Републике

Republika Srpska

Svečana akademija u Brčkom povodom Dana Republike

7 h

0

Više iz rubrike

Одбор за заштиту права Срба: "Хелез је портпарол великобошњачке политике"

BiH

Odbor za zaštitu prava Srba: "Helez je portparol velikobošnjačke politike"

4 h

0
Жељезничари у ФБиХ траже од надлежних хитно реаговање, у супротном најављују штрајк

BiH

Željezničari u FBiH traže od nadležnih hitno reagovanje, u suprotnom najavljuju štrajk

5 h

0
Зијад Крњић краде дане путницима на граничним прелазима

BiH

Zijad Krnjić krade dane putnicima na graničnim prelazima

9 h

1
Којић: Укидање ентитета значило би независну Републику Српску

BiH

Kojić: Ukidanje entiteta značilo bi nezavisnu Republiku Srpsku

9 h

1
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

35

Snijeg napravio haos: Mještani izvlačili ljude iz auta

20

14

Objavljen snimak ubistva Rene Gud sa kamere agenta koji je pucao u nju

20

06

Šta će Evropa uraditi ako SAD zauzmu Grenland?

20

03

Fudbaleri Borca počeli pripreme za nastavak sezone

19

52

"Jaka" hrana, alkohol, manjak treninga: Kako se vratiti u formu nakon praznika?

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner