Svečana akademija povodom Dana Republike Srpske održava se u Domu kulture u Brčkom, a visoku delegaciju Srpske predvodi premijer Savo Minić.

Akademiji prisustvuju predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, izaslanik srpskog člana Predsjedništva BiH Maja Gadžić, ministri u Vladi Srpske Danijel Egić, Petar Đokić, Senka Jujić, te gradonačelnik Brčko distrikta Siniša Milić.

Svečanoj akademiji prisustvuju i predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti u Brčkom iz reda srpskog naroda, zatim udruženja proisteklih iz Odbrambeno-otadžbinskog rata, političkih stranaka, privrednici i sveštenstvo.

Akademija je počela intoniranjem himni Republike Srpske "Moja Republika" i Srbije "Bože pravde", te minutom ćutanja za poginule borce Vojske Republike Srpske i civile poginule u Odbrambeno-otadžbinskom ratu.

Republika Srpska Povodom Dana Republike Srpske položeni vijenci na spomenik srpskim braniocima Brčkog

U organizaciji Odbora za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova Vlade Republike Srpske i Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva "Prosvjeta", u umjetničkom dijelu programa svečane akademije nastupa policijski orkestar MUP-a Republike Srpske i Pavlina Radovanović iz Orahovca na Kosovu i Metohiji.

Svečana akademija u Brčkom povodom Dana Republike

Gradonačelnik Brčko distrikta Siniša Milić izjavio je danas da je Republika Srpska najsnažnija garancija opstanka srpskog naroda sa lijeve strane rijeke Drine i ovaploćenje prirodnog prava na život u slobodi, bez straha i poniženja.

Milić je istakao da je ideja o nastanku Republike Srpske mnogo starija od 34 godine, koliko zvanično postoji, jer predstavlja vjekovnu težnju srpskog naroda za domom u kojem neće biti građani drugog reda samo zato što su Srbi.