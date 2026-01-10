Ruska televizija izvještavala o Danu Republike Srpske

Republika Srpska neće odustati od suverentita radi stupanja u EU, koja će uskoro prestati da postoji, rekao lider SNSD-a Milorad Dodik za rusku televiziju "Rusija jedan".

Dodik je naglasio da Sarajevo pod pokroviteljstvom Zapada odavno želi da se oslobodi Republike Srpske.

"Sarajevo radi sa Zapadnjacima, posebno Evropejcima, koji ne uspijevaju postići nikakav rezultat, oni imaju raskol sa Amerikom, pokušali su da diktiraju uslove ali su se u suštini pokazali slabi", rekao je Dodik.

On je izrazio zadovoljstvo što su Rusija i ruski narod slobodni od mita o Evropi kao nekoj vrijednosti.

"Živjela Republika Srpska, živjela Srbija i živjela velika Rusija", poručio je Dodik.

Ruska televizija u prilogu sa obilježavanja Dana Republike u Banjaluci navodi da Srbi u BiH nastavljaju da se bore za prava svoje republike na postojanje.

U prilogu se podsjeća da Republika Srpska obilježava 34 godine od osnivanja, te da je proglašena 1992. godine na prvom zasjedanju Skupštine sarajevskih Srba.

Jedan od posjetilaca parade istakao je da 9. januar za Srbe znači dan srpskog jedinstva i opstanka srpskog naroda na ovoj teritoriji.

U prilogu ruske TV napominje se da su sarajevske vlasti više puta pokušale da zabrane Srbima taj praznik, te podsjeća na istoriju nastanka Republike Srpske.

"Devetog januara 1992. godine u Sarajevu je održana prva skupština srpskog naroda. Srbi su proglasili sopstvenu republiku kao odgovor na muslimanski dio BiH da izađe iz Jugoslavije, ali Zapad je svejedno priznao nezavisnost BiH bez učešća srpske pozicije, što je prouzrokovalo oružani sukob. Rat između Srba, Bošnjaka i Hrvata trajao je od aprila 1992. do decembra 1995. godine", podsjeća se u prilogu TV "Rusija jedan".

Srbi su, kako se navodi, na kraju rata kontrolisali veći dio BiH ali u sukobe se umiješao NATO, bombardovanjem srpskih pozicija koji je postao prvi slučaj vojne intervencije bez sankcije UN.

Dodaje se da su u Hramu Hrista Spasitelja u Banjaluci jutarnjoj službi koju je predvodio Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije prisustvovali Dodik i drugi visoki zvaničnici.

Na paradi u Banjaluci učestvovalo je oko 2.500 ljudi, pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova i vojna tehnika, među kojima lako taktičko vozilo "vihor" i višenamjensko oklopno vozilo "despot", a svečanost je završena preletima helikoptera "ansat", ruske proizvodnje.

U okviru obilježavanja Dana Republike, u Banjaluci je otkriven i spomenik poginulim borcima Vojske Republike Srpske na kojem je upisano 26.000 imena.

Veteran Devetog odreda specijalne policije i aktivni pripadnik Žandarmerije Pajo Paprica rekao je da se borba, nažalost, nastavlja.

"Nadam se da će ona ostati samo politička. Mi smo našu republiku odbranili i nadam se da će je buduće generacije čuvati i sačuvati. Pozdrav ruskom narodu i da pobijedi neprijatelja", rekao je Paprica za rusku televiziju.

U prilogu se televizije "Rusija jedan" navodi da su zajedno sa Srbima ratovali i ruski dobrovoljci koji su smatrali svojim dugom da podrže bratski srpski narod i da zato i danas u Banjaluci posebno cijene prijateljstvo i saradnju sa Rusijom.