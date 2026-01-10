Logo
Large banner

Ruska televizija izvještavala o Danu Republike Srpske

Izvor:

SRNA

10.01.2026

09:50

Komentari:

2
Руска телевизија извјештавала о Дану Републике Српске
Foto: ATV

Republika Srpska neće odustati od suverentita radi stupanja u EU, koja će uskoro prestati da postoji, rekao lider SNSD-a Milorad Dodik za rusku televiziju "Rusija jedan".

Dodik je naglasio da Sarajevo pod pokroviteljstvom Zapada odavno želi da se oslobodi Republike Srpske.

"Sarajevo radi sa Zapadnjacima, posebno Evropejcima, koji ne uspijevaju postići nikakav rezultat, oni imaju raskol sa Amerikom, pokušali su da diktiraju uslove ali su se u suštini pokazali slabi", rekao je Dodik.

On je izrazio zadovoljstvo što su Rusija i ruski narod slobodni od mita o Evropi kao nekoj vrijednosti.

"Živjela Republika Srpska, živjela Srbija i živjela velika Rusija", poručio je Dodik.

Ruska televizija u prilogu sa obilježavanja Dana Republike u Banjaluci navodi da Srbi u BiH nastavljaju da se bore za prava svoje republike na postojanje.

U prilogu se podsjeća da Republika Srpska obilježava 34 godine od osnivanja, te da je proglašena 1992. godine na prvom zasjedanju Skupštine sarajevskih Srba.

Jedan od posjetilaca parade istakao je da 9. januar za Srbe znači dan srpskog jedinstva i opstanka srpskog naroda na ovoj teritoriji.

U prilogu ruske TV napominje se da su sarajevske vlasti više puta pokušale da zabrane Srbima taj praznik, te podsjeća na istoriju nastanka Republike Srpske.

"Devetog januara 1992. godine u Sarajevu je održana prva skupština srpskog naroda. Srbi su proglasili sopstvenu republiku kao odgovor na muslimanski dio BiH da izađe iz Jugoslavije, ali Zapad je svejedno priznao nezavisnost BiH bez učešća srpske pozicije, što je prouzrokovalo oružani sukob. Rat između Srba, Bošnjaka i Hrvata trajao je od aprila 1992. do decembra 1995. godine", podsjeća se u prilogu TV "Rusija jedan".

Srbi su, kako se navodi, na kraju rata kontrolisali veći dio BiH ali u sukobe se umiješao NATO, bombardovanjem srpskih pozicija koji je postao prvi slučaj vojne intervencije bez sankcije UN.

Dodaje se da su u Hramu Hrista Spasitelja u Banjaluci jutarnjoj službi koju je predvodio Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije prisustvovali Dodik i drugi visoki zvaničnici.

Na paradi u Banjaluci učestvovalo je oko 2.500 ljudi, pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova i vojna tehnika, među kojima lako taktičko vozilo "vihor" i višenamjensko oklopno vozilo "despot", a svečanost je završena preletima helikoptera "ansat", ruske proizvodnje.

U okviru obilježavanja Dana Republike, u Banjaluci je otkriven i spomenik poginulim borcima Vojske Republike Srpske na kojem je upisano 26.000 imena.

Veteran Devetog odreda specijalne policije i aktivni pripadnik Žandarmerije Pajo Paprica rekao je da se borba, nažalost, nastavlja.

"Nadam se da će ona ostati samo politička. Mi smo našu republiku odbranili i nadam se da će je buduće generacije čuvati i sačuvati. Pozdrav ruskom narodu i da pobijedi neprijatelja", rekao je Paprica za rusku televiziju.

U prilogu se televizije "Rusija jedan" navodi da su zajedno sa Srbima ratovali i ruski dobrovoljci koji su smatrali svojim dugom da podrže bratski srpski narod i da zato i danas u Banjaluci posebno cijene prijateljstvo i saradnju sa Rusijom.

Podijeli:

Tagovi:

Milorad Dodik

Republika Srpska

9 januar

Komentari (2)
Large banner

Pročitajte više

ХОРОР! Пронађена мртва беба у снијегу

Svijet

HOROR! Pronađena mrtva beba u snijegu

4 h

0
Нови Град: Обиљежавање 33 године од страдања 56 српских бораца

Republika Srpska

Novi Grad: Obilježavanje 33 godine od stradanja 56 srpskih boraca

4 h

0
Експеримент открио како је почео живот на Земљи

Nauka i tehnologija

Eksperiment otkrio kako je počeo život na Zemlji

4 h

0
Бећировић додијелио непостојеће признање Дини Мерлину

BiH

Bećirović dodijelio nepostojeće priznanje Dini Merlinu

4 h

2

Više iz rubrike

Нови Град: Обиљежавање 33 године од страдања 56 српских бораца

Republika Srpska

Novi Grad: Obilježavanje 33 godine od stradanja 56 srpskih boraca

4 h

0
Савић: Радити на томе да млађе генерације наставе обиљежавати 9. јануар

Republika Srpska

Savić: Raditi na tome da mlađe generacije nastave obilježavati 9. januar

16 h

0
"Живјеће огњиште": Како је прослављен Дан Републике?

Republika Srpska

"Živjeće ognjište": Kako je proslavljen Dan Republike?

16 h

2
"Српска је наш бастион мира и слободе"

Republika Srpska

"Srpska je naš bastion mira i slobode"

18 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

37

Mirko Ivanić napustio pripreme Zvezde

13

33

Sudija izludio Dončića: Od***i odavde!

13

19

Tokom spusta udarila glavom u ogradu pri brzini od 109 kilometara na čas

13

03

Naučnici uspjeli da "podmlade" jajne ćelije

12

59

Snimak kao upozorenje: Rusija neće dozvoliti strane trupe u Ukrajini

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner