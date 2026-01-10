Logo
Large banner

Novi Grad: Obilježavanje 33 godine od stradanja 56 srpskih boraca

Izvor:

SRNA

10.01.2026

09:29

Komentari:

0
Нови Град: Обиљежавање 33 године од страдања 56 српских бораца

U Novom Gradu sutra će biti obilježene 33 godine od stradanja 56 boraca Vojske Republike Srpske i tri civila na lokalitetu Suva Međa.

Parastos u Hramu Svetih apostola Petra i Pavla u Novom Gradu biće služen u 10.00 časova.

Na mjesnim grobljima u Poljavnicana i u Kršljama pomeni stradalim biže služeni u 11.00 časova.

U napad pripadnika takozvane Armije BiH iz Cazinske Krajine na lokalitet Suva Međa u Banjanima 11. januara 1993. godine poginuli su pripadnici Četvrtog bataljona Novogradske brigade.

метеори-смак свијета-постанак-

Nauka i tehnologija

Eksperiment otkrio kako je počeo život na Zemlji

Kroz redove Novogradske brigade u Odbrambeno-otadžbinskom ratu prošlo je 8.263 borca, njih 248 je poginulo, a 1.175 ranjeno. Opština Novi Grad je 11. januar uvrstila u kalendar značajnih datuma.

Podijeli:

Tagovi:

borci

Novi Grad

Vojska Republike Srpske

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Бећировић додијелио непостојеће признање Дини Мерлину

BiH

Bećirović dodijelio nepostojeće priznanje Dini Merlinu

4 h

2
Савјет безбједности УН: Хитан састанак о Украјини

Svijet

Savjet bezbjednosti UN: Hitan sastanak o Ukrajini

4 h

0
Једно алкохолно пиће дневно може повећати ризик од рака усне дупље за 50%

Zdravlje

Jedno alkoholno piće dnevno može povećati rizik od raka usne duplje za 50%

4 h

0
Ванредна ситуација због снијега у девет општина

Srbija

Vanredna situacija zbog snijega u devet opština

4 h

0

Više iz rubrike

Концерт на градском тргу, порука Дубичана је да чувају огњиште

Gradovi i opštine

Koncert na gradskom trgu, poruka Dubičana je da čuvaju ognjište

15 h

0
Затвореници из КПЗ-а чисте снијег у Сарајеву

Gradovi i opštine

Zatvorenici iz KPZ-a čiste snijeg u Sarajevu

1 d

0
Традиционално дружење са грађанима Теслића

Gradovi i opštine

Tradicionalno druženje sa građanima Teslića

1 d

0
Снијег у Мостару

Gradovi i opštine

Mostar jutros prekriven snijegom: Prizor koji se rijetko viđa

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

37

Mirko Ivanić napustio pripreme Zvezde

13

33

Sudija izludio Dončića: Od***i odavde!

13

19

Tokom spusta udarila glavom u ogradu pri brzini od 109 kilometara na čas

13

03

Naučnici uspjeli da "podmlade" jajne ćelije

12

59

Snimak kao upozorenje: Rusija neće dozvoliti strane trupe u Ukrajini

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner