Novi Grad: Obilježavanje 33 godine od stradanja 56 srpskih boraca

U Novom Gradu sutra će biti obilježene 33 godine od stradanja 56 boraca Vojske Republike Srpske i tri civila na lokalitetu Suva Međa.

Parastos u Hramu Svetih apostola Petra i Pavla u Novom Gradu biće služen u 10.00 časova.

Na mjesnim grobljima u Poljavnicana i u Kršljama pomeni stradalim biže služeni u 11.00 časova.

U napad pripadnika takozvane Armije BiH iz Cazinske Krajine na lokalitet Suva Međa u Banjanima 11. januara 1993. godine poginuli su pripadnici Četvrtog bataljona Novogradske brigade.

Kroz redove Novogradske brigade u Odbrambeno-otadžbinskom ratu prošlo je 8.263 borca, njih 248 je poginulo, a 1.175 ranjeno. Opština Novi Grad je 11. januar uvrstila u kalendar značajnih datuma.