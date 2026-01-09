Koncert na gradskom trgu, poruka Dubičana je da čuvaju ognjište

Izvor:
SRNA
09.01.2026
22:00
Komentari:0
Dan Republike Srpske večeras se pod sloganom "Živjeće ognjište" proslavlja i u Kozarskoj Dubici, gdje je na gradskom trgu organizovan koncert.
Poruka Dubičana je da je obilježavanje 9. januara važno za očuvanje Republike Srpske i njenih institucija.
Njih na gradskom trgu, uprkos lošem vremenu, uz kuvano vino zabavlja "OK bend" čiji je fontmen Goran Gluhaković čestitao rođendan Srpske.
Proslavi na gradskom trgu prisustvuju i ambasador BiH u Sjevernoj Makedoniji Dragan Jaćimović, predsjednik Skupštine opštine Miloš Banjac, te drugi predstavnici javnog i političkog života.
Proslava je organizovana pod pokroviteljstvom načelnika opštine Igora Savkovića koji je istakao da slogan "Živjeće ognjište" nije samo poruka, već zavjet da će srpski narod čuvati ono što su preci ostavili.
