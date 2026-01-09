Američki mediji objavili su novi snimak koji prikazuje trenutke prije i tokom ubistva 37-godišnje Rene Gud, koju je u Minesoti upucao službenik američke Imigracione i carinske službe (ICE).

Snimak je u petak objavio lokalni medij Alfa Njuz, a zabilježen je iz perspektive službenika koji je pucao, kasnije identifikovanog kao Džonatan Ros. Riječ je o snimku napravljenom mobilnim telefonom, za koji se vjeruje da je bio u vlasništvu samog službenika.

Prema dostupnim informacijama, do incidenta je došlo nakon što je Gud d‌jelimično blokirala cestu kojom su se kretali agenti ICE-a. Dok su je službenici pozivali da izađe iz vozila, ona je krenula automobilom prema naprijed, nakon čega je jedan od agenata ispalio tri hica.

Zvaničnici ICE-a navode da je Ros postupio u samoodbrani te da je Gud koristila automobil kao oružje. Takvu verziju događaja osporili su lokalni zvaničnici, uključujući gradonačelnika Mineapolisa Džejkoba Freja, koji su javno izrazili sumnju u opravdanost upotrebe smrtonosne sile.

BREAKING: Alpha News has obtained cellphone footage showing perspective of federal agent at center of ICE-involved shooting in Minneapolis pic.twitter.com/p2wks0zew0 — Alpha News (@AlphaNews) January 9, 2026

Na snimku se može čuti kako Gud u jednom trenutku govori službeniku: "Nisam ljuta na tebe". U vozilu se nalazila još jedna žena, za koju se vjeruje da je bila suvozač. Ona je snimala službenika i pokušala ući u automobil neposredno prije nego što je Gud ubrzala prema njemu. Ranije objavljeni snimci pokazivali su da je suvozač u jednom trenutku izašla iz vozila prije nego što je cesta d‌jelimično blokirana.

Tokom verbalne razmjene, suvozač u jednom trenutku službeniku govori da je "veliki momak" i da mu treba "ručak". Nedugo zatim, Gud pokreće vozilo, čuju se pucnji, a snimak se prekida, što ukazuje na to da je mobilni telefon ispao iz ruke. Nije jasno da li je vozilo u tom trenutku udarilo službenika, ali se na snimku vidi kako se Ros priprema za udar dok se automobil ubrzava.

Na kraju se može čuti "je**na kuč*o", ali, nije jasno ko je to izgovorio.

Objavljivanje snimka izazvalo je snažne reakcije u američkoj javnosti. Video su na društvenoj mreži X dijelili Donald Tramp Džunior i drugi bliski krugovi bivšeg predsjednika Donalda Trampa, tvrdeći da snimak potvrđuje tvrdnje administracije da je Gud imala namjeru povrijediti službenike.