Pojavio se snimak ubistva majke troje d‌jece u Minesoti iz ugla agenta koji je pucao, čulo se "je**na kuč*o"

09.01.2026

21:28

Појавио се снимак убиства мајке троје д‌јеце у Минесоти из угла агента који је пуцао, чуло се "је**на куч*о"
Foto: Printscreen/X/Alpha news

Američki mediji objavili su novi snimak koji prikazuje trenutke prije i tokom ubistva 37-godišnje Rene Gud, koju je u Minesoti upucao službenik američke Imigracione i carinske službe (ICE).

Snimak je u petak objavio lokalni medij Alfa Njuz, a zabilježen je iz perspektive službenika koji je pucao, kasnije identifikovanog kao Džonatan Ros. Riječ je o snimku napravljenom mobilnim telefonom, za koji se vjeruje da je bio u vlasništvu samog službenika.

Некретнине / Илустративна фотографија

Svijet

Slijedi zabrana velikim investitorima kupovine kuća?

Prema dostupnim informacijama, do incidenta je došlo nakon što je Gud d‌jelimično blokirala cestu kojom su se kretali agenti ICE-a. Dok su je službenici pozivali da izađe iz vozila, ona je krenula automobilom prema naprijed, nakon čega je jedan od agenata ispalio tri hica.

Zvaničnici ICE-a navode da je Ros postupio u samoodbrani te da je Gud koristila automobil kao oružje. Takvu verziju događaja osporili su lokalni zvaničnici, uključujući gradonačelnika Mineapolisa Džejkoba Freja, koji su javno izrazili sumnju u opravdanost upotrebe smrtonosne sile.

Na snimku se može čuti kako Gud u jednom trenutku govori službeniku: "Nisam ljuta na tebe". U vozilu se nalazila još jedna žena, za koju se vjeruje da je bila suvozač. Ona je snimala službenika i pokušala ući u automobil neposredno prije nego što je Gud ubrzala prema njemu. Ranije objavljeni snimci pokazivali su da je suvozač u jednom trenutku izašla iz vozila prije nego što je cesta d‌jelimično blokirana.

Tokom verbalne razmjene, suvozač u jednom trenutku službeniku govori da je "veliki momak" i da mu treba "ručak". Nedugo zatim, Gud pokreće vozilo, čuju se pucnji, a snimak se prekida, što ukazuje na to da je mobilni telefon ispao iz ruke. Nije jasno da li je vozilo u tom trenutku udarilo službenika, ali se na snimku vidi kako se Ros priprema za udar dok se automobil ubrzava.

hunduras

Društvo

Političarka pogođena eksplozivnom napravom

Na kraju se može čuti "je**na kuč*o", ali, nije jasno ko je to izgovorio.

Objavljivanje snimka izazvalo je snažne reakcije u američkoj javnosti. Video su na društvenoj mreži X dijelili Donald Tramp Džunior i drugi bliski krugovi bivšeg predsjednika Donalda Trampa, tvrdeći da snimak potvrđuje tvrdnje administracije da je Gud imala namjeru povrijediti službenike.

