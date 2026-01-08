Protest u Mineapolisu poslije ubistva žene u akciji ICE-a

Oko 1.000 demonstranata okupilo se u Mineapolisu dan nakon što je agent američke Imigracione i carinske službe /ICE/ ubio majku troje djece staru 37 godina.

Demonstranti su se okupili ispred federalne zgrade u kojoj se nalazi imigracioni sud i uzvikivali "sramota" i "ubistvo" naoružanim i maskiranim federalnim službenicima, od kojih su pojedini koristili suzavac i biber-sprej.

Gradski i državni zvaničnici odmah su osudili ubistvo i ocijenili da je ono rezultat pojačane imigracione kontrole koju je nametnuo predsjednik SAD Donald Tramp.

Neidentifikovani agent ICE-a pucao je i ubio američku državljanku Rene Nikol Gud u lokalnom stambenom naselju.

Agent je bio među 2.000 federalnih službenika koje je Trampova administracija rasporedila u području Mineapolisa.

Zvaničnici Ministarstva unutrašnjih poslova, uključujući ministra unutrašnjih poslova Kristi Noem, branili su pucnjavu kao samoodbranu i optužili ženu da je pokušala da napadne agente u činu "domaćeg terorizma".

Gradonačelnik Mineapolisa Džejkob Frej, demokrata, nazvao je tu tvrdnju "glupostima" i "besmislicama" na osnovu video-snimaka koje su napravili očevici.

Tramp je objavio na društvenim mrežama da je žena "pregazila službenika ICE-a"