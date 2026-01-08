Logo
Large banner

Protest u Mineapolisu poslije ubistva žene u akciji ICE-a

08.01.2026

17:37

Komentari:

0
Протест у Минеаполису послије убиства жене у акцији ИЦЕ-а
Foto: Tanjug/AP/Tom Baker

Oko 1.000 demonstranata okupilo se u Mineapolisu dan nakon što je agent američke Imigracione i carinske službe /ICE/ ubio majku troje djece staru 37 godina.

Demonstranti su se okupili ispred federalne zgrade u kojoj se nalazi imigracioni sud i uzvikivali "sramota" i "ubistvo" naoružanim i maskiranim federalnim službenicima, od kojih su pojedini koristili suzavac i biber-sprej.

Gradski i državni zvaničnici odmah su osudili ubistvo i ocijenili da je ono rezultat pojačane imigracione kontrole koju je nametnuo predsjednik SAD Donald Tramp.

Neidentifikovani agent ICE-a pucao je i ubio američku državljanku Rene Nikol Gud u lokalnom stambenom naselju.

Agent je bio među 2.000 federalnih službenika koje je Trampova administracija rasporedila u području Mineapolisa.

Zvaničnici Ministarstva unutrašnjih poslova, uključujući ministra unutrašnjih poslova Kristi Noem, branili su pucnjavu kao samoodbranu i optužili ženu da je pokušala da napadne agente u činu "domaćeg terorizma".

Gradonačelnik Mineapolisa Džejkob Frej, demokrata, nazvao je tu tvrdnju "glupostima" i "besmislicama" na osnovu video-snimaka koje su napravili očevici.

Tramp je objavio na društvenim mrežama da je žena "pregazila službenika ICE-a"

Podijeli:

Tag:

Donald Tramp

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

"Фолксваген" затвара фабрику због олује

Svijet

"Folksvagen" zatvara fabriku zbog oluje

3 h

0
Минић: Све слободе српског народа дошле су кроз велике жртве које не смијемо да заборавимо

Republika Srpska

Minić: Sve slobode srpskog naroda došle su kroz velike žrtve koje ne smijemo da zaboravimo

3 h

1
Грађанима послат СМС због ''временске бомбе'': Временске прилике опасне по живот

Svijet

Građanima poslat SMS zbog ''vremenske bombe'': Vremenske prilike opasne po život

3 h

0
Шта треба урадити са божићном пшеницом? Никако је не бацајте у смеће

Savjeti

Šta treba uraditi sa božićnom pšenicom? Nikako je ne bacajte u smeće

3 h

0

Više iz rubrike

"Фолксваген" затвара фабрику због олује

Svijet

"Folksvagen" zatvara fabriku zbog oluje

3 h

0
Грађанима послат СМС због ''временске бомбе'': Временске прилике опасне по живот

Svijet

Građanima poslat SMS zbog ''vremenske bombe'': Vremenske prilike opasne po život

3 h

0
Орбан: Крајње је застрашујуће шта Брисел тражи од нас

Svijet

Orban: Krajnje je zastrašujuće šta Brisel traži od nas

3 h

0
Тинејџери се закуцали у ограду

Svijet

Tinejdžeri bježali od policije, pa se zakucali u ogradu: Potresni snimci sa mjesta nesreće

4 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

46

Kvar u trafostanici, evo kad se očekuje dolazak struje

20

40

Stevandić: Srpska jača svakog dana

20

30

Kija Kockar zaprošena na Božić, cijena prstena paprena

20

23

Masovni protesti u Iranu, srušen internet

20

15

Nadležne ekipe na terenu: Problemi sa snabdijevanjem strujom i vodom u Zvorniku

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner