Orban: Krajnje je zastrašujuće šta Brisel traži od nas

08.01.2026

Орбан: Крајње је застрашујуће шта Брисел тражи од нас
Foto: Tanjug/Photo/Geert Vanden Wijngaert

Mađarski premijer Viktor Orban oštro je kritikovao Evropsku uniju, tvrdeći da je iz Brisela stigao "krajnje zastrašujući" plan koji bi Mađarsku primorao na drastične socijalne rezove kako bi se finansirala pomoć Ukrajini.

Prema Orbanovim tvrdnjama, Ukrajina traži čak 800 milijardi dolara od EU u narednih deset godina, a teret tog iznosa prebacuje se na države članice, uključujući Mađarsku.

Na sjednici mađarske vlade, ministar za evropska pitanja Janoš Boka predstavio je izvještaj o raspodjeli tih sredstava i mogućim izvorima finansiranja. Orban je najavio da će izvještaj biti u potpunosti objavljen javnosti, jer "mađarske porodice imaju pravo da znaju kakav im se plan u Briselu želi nametnuti".

Prema Orbanu, predviđene mjere uključuju ukidanje 13. i 14. penzije (dodatne isplate penzionerima), Postepeno ukidanje porodičnih davanja, Uvođenje progresivnog poreza na dohodak, što bi dodatno opteretilo poreske obveznike.

"Rezultat je krajnje zastrašujući", poručio je Orban na društvenim mrežama, naglašavajući da bi tim novcem Mađarska mogla finansirati penzije narednih 40 godina ili porodična davanja čak 60 godina.

"Sve to kako bi se imalo čime platiti ukrajinske režijske troškove. E, to je ono na šta mi, Mađari, ne pristajemo", dodao je premijer.

Orban je situaciju opisao kao "briselski ukaz" i pozvao građane da na predstojećim parlamentarnim izborima u aprilu 2026. godine biraju između "briselskog puta" i "puta mira". Ova kritika dolazi u kontekstu dugogodišnjih tenzija između Mađarske i EU, posebno oko pomoći Ukrajini, migracija i vladavine prava, gdje Budimpešta često blokira zajedničke odluke.

Iako EU nije službeno potvrdila takve specifične zahtjeve prema Mađarskoj, a nema nezavisnih izvora koji potvrđuju direktnu vezu između finansiranja Ukrajine i rezova socijalnih davanja u pojedinim zemljama, Orbanova vlada koristi ovu temu za jačanje domaće podrške uoči izbora. Stručnjaci ističu da se radi o dijelu šire debate o finansiranju Ukrajine, gdje se razmatraju zajednički zajmovi i doprinosi članica.

Mađarska ostaje jedan od najglasnijih kritičara dalje pomoći Kijevu, a Orban redovno ističe potrebu za "mirom" umjesto eskalacije sukoba. Ova epizoda dodatno produbljuje jaz između Budimpešte i Brisela u trenutku kada se EU suočava sa izazovima oko budžeta i podrške Ukrajini.

Viktor Orban

Mađarska

Brisel

