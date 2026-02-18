Strahovit prizor dočekao Semića u štali: Psi usmrtili skoro cijelo stado ovaca

Psi lutalice u visočkom naselju Taukčići, usmrtili 23 grla, ovaca i janjadi. Domaćin jutros još jedno zatekao mrtvo.

"Sve su uhelaćili", kaže Armin Semić, opisujući prizor koji je u utorak ujutro, 17. februara, zatekao u štali gd‌je su smještene ovce. Po povratku s posla, iz treće smjene, ovaj Visočanin krenuo je nahraniti ovce u objektu udaljenom 20-tak metara od kuće u naselju Taukčići. Ništa s vanjske strane nije ukazivalo na pokolj koji će zateći čim je otvorio vrata. Naime, tokom prethodne noći psi lutalice su usmrtili ukupno 23 grla, piše Agroklub.

"Jutros mi je još jedno janje krepalo, znači sada je ukupno 24, od toga je 10 ovaca, tri su bile sa po dvoje janjadi", priča Semić.

Ovce spremao za kurbane

Na teren je izlazila i policija i veterinar, a visinu štete za sada ne može procijeniti. O tome će se, navodi, posavjetovati sa advokatom i gradskom upravom. Psi lutalice veliki su problem ovd‌je, kaže, nedavno su i kod njegovog komšije Nermina Trnčića usmrtili 20-tak komada, te kod još nekoliko njih po više grla.

"Niko ne rješava problem, lutalice su zaštićene više nego čovjek", dodaje.

Semić inače kao čuvar, ali ima registrovano gazdinstvo. "Borim se za život i porodicu. Uzgojim pa prodam ovce. Ove sam pripremao za kurbane, a od stada su mi ostale samo četiri ovce i četvero janjadi."

Ušli su kroz kidalicu

Lavež pasa niko nije čuo u noći kada su upali u objekat. Vrata štale, kako opisuje, nisu oštećena.

"Ušli su kroz kidalicu, gd‌je se đubre izbacuje, pola metra sa pola metra, s vanjske strane je bila mreža, a unutra guma, to su razvalili, vide se tragovi u snijegu kuda su prošli", kaže Semić.

Sinoć su se psi opet vraćali, kako ističe, "sve su tragovi šapa oko štale", ali srećom u objekat ovaj put nisu uspjeli provaliti.