Logo
Large banner

Strahovit prizor dočekao Semića u štali: Psi usmrtili skoro cijelo stado ovaca

Izvor:

Agroklub

18.02.2026

21:12

Komentari:

0
Страховит призор дочекао Семића у штали: Пси усмртили скоро цијело стадо оваца
Foto: Facebook

Psi lutalice u visočkom naselju Taukčići, usmrtili 23 grla, ovaca i janjadi. Domaćin jutros još jedno zatekao mrtvo.

"Sve su uhelaćili", kaže Armin Semić, opisujući prizor koji je u utorak ujutro, 17. februara, zatekao u štali gd‌je su smještene ovce. Po povratku s posla, iz treće smjene, ovaj Visočanin krenuo je nahraniti ovce u objektu udaljenom 20-tak metara od kuće u naselju Taukčići. Ništa s vanjske strane nije ukazivalo na pokolj koji će zateći čim je otvorio vrata. Naime, tokom prethodne noći psi lutalice su usmrtili ukupno 23 grla, piše Agroklub.

"Jutros mi je još jedno janje krepalo, znači sada je ukupno 24, od toga je 10 ovaca, tri su bile sa po dvoje janjadi", priča Semić.

Ovce spremao za kurbane

Na teren je izlazila i policija i veterinar, a visinu štete za sada ne može procijeniti. O tome će se, navodi, posavjetovati sa advokatom i gradskom upravom. Psi lutalice veliki su problem ovd‌je, kaže, nedavno su i kod njegovog komšije Nermina Trnčića usmrtili 20-tak komada, te kod još nekoliko njih po više grla.

"Niko ne rješava problem, lutalice su zaštićene više nego čovjek", dodaje.

Semić inače kao čuvar, ali ima registrovano gazdinstvo. "Borim se za život i porodicu. Uzgojim pa prodam ovce. Ove sam pripremao za kurbane, a od stada su mi ostale samo četiri ovce i četvero janjadi."

Ušli su kroz kidalicu

Lavež pasa niko nije čuo u noći kada su upali u objekat. Vrata štale, kako opisuje, nisu oštećena.

"Ušli su kroz kidalicu, gd‌je se đubre izbacuje, pola metra sa pola metra, s vanjske strane je bila mreža, a unutra guma, to su razvalili, vide se tragovi u snijegu kuda su prošli", kaže Semić.

Sinoć su se psi opet vraćali, kako ističe, "sve su tragovi šapa oko štale", ali srećom u objekat ovaj put nisu uspjeli provaliti.

Podijeli:

Tagovi :

ovce

psi lutalice

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Познато мјесто и вријеме сахране Љиљане Зелен Караџић

Društvo

Poznato mjesto i vrijeme sahrane Ljiljane Zelen Karadžić

1 h

0
zlostavljanje djece

Svijet

Šveđani razmatraju hemijsku kastraciju osuđenih pedofila: Šta vi kažete?

1 h

0
Moskva/Kremlj

Svijet

Šta u Kremlju kažu o pregovorima sa Kijevom: Razgovori složeni, kraći susret ne znači da nema napretka

1 h

0
Полицајац критикује истрагу о смрти Курта Кобејна: "Није извршио самоубиство"

Scena

Policajac kritikuje istragu o smrti Kurta Kobejna: "Nije izvršio samoubistvo"

1 h

0

Više iz rubrike

Познато мјесто и вријеме сахране Љиљане Зелен Караџић

Društvo

Poznato mjesto i vrijeme sahrane Ljiljane Zelen Karadžić

1 h

0
Делегација ЕУ о концерту Томпсона: За фашизам нема мјеста у демократском друштву

Društvo

Delegacija EU o koncertu Tompsona: Za fašizam nema mjesta u demokratskom društvu

2 h

0
Ко у БиХ живи дуже - жене или мушкарци?

Društvo

Ko u BiH živi duže - žene ili muškarci?

2 h

0
Завршена реконструкција вртића у Лакташима

Društvo

Završena rekonstrukcija vrtića u Laktašima

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

22

Glumac pronađen mrtav u svom stanu: Nakon dva mjeseca otkriven uzrok

22

22

Državljanin BiH uhapšen na Rači, pokušao da prenese oko 85.000 KM

22

08

Zvezda u polufinalu Kupa

22

07

Dijete palo sa žičare, užas na Jahorini

21

42

Orban i Fico se osvetili Zelenskom zbog blokade "Družbe"

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner