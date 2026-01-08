Banjaluka odbila da očisti prostor za svečani defile, stiže pomoć iz Laktaša i Čelinca

Izvor:
ATV
08.01.2026
16:24
Komentari:3
Gradske službe grada Banjaluka odbile su očistiti prostor na kojem će se održati svečani defile povodom Dana Republike Srpske zbog čega je pomoć stigla iz Laktaša i Čelinca.
Prema saznanjima ATV-a, zahtjev da mašine banjalučke Gradske čistoće očiste prostor na kojem je planirano obilježavanje svečanog defile je odbijen uz obrazloženje da imaju drugih prioriteta. Zbog toga su angažovane mašine iz Laktaša i Čelinca.
