Banjaluka odbila da očisti prostor za svečani defile, stiže pomoć iz Laktaša i Čelinca

Izvor:

ATV

08.01.2026

16:24

Бањалука одбила да очисти простор за свечани дефиле, стиже помоћ из Лакташа и Челинца
Foto: ATV

Gradske službe grada Banjaluka odbile su očistiti prostor na kojem će se održati svečani defile povodom Dana Republike Srpske zbog čega je pomoć stigla iz Laktaša i Čelinca.

Prema saznanjima ATV-a, zahtjev da mašine banjalučke Gradske čistoće očiste prostor na kojem je planirano obilježavanje svečanog defile je odbijen uz obrazloženje da imaju drugih prioriteta. Zbog toga su angažovane mašine iz Laktaša i Čelinca.

Машине из Челинца и Лакташа чисте улице у Бањалуци
Mašine iz Čelinca i Laktaša čiste ulice u Banjaluci

