Banjaluka odbila da očisti prostor za svečani defile, stiže pomoć iz Laktaša i Čelinca

Gradske službe grada Banjaluka odbile su očistiti prostor na kojem će se održati svečani defile povodom Dana Republike Srpske zbog čega je pomoć stigla iz Laktaša i Čelinca.

Prema saznanjima ATV-a, zahtjev da mašine banjalučke Gradske čistoće očiste prostor na kojem je planirano obilježavanje svečanog defile je odbijen uz obrazloženje da imaju drugih prioriteta. Zbog toga su angažovane mašine iz Laktaša i Čelinca.