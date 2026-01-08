Pune ruke posla za vatrogasce: Požar u Domu penzionera u Banjaluci

Izvor:
Vatrogasno-spasilačka brigada Banjaluka tokom srijede, 7. januara, intervenisala je pet puta, a među najvažnijim intervencijama bili su požari u Domu penzionera u ulici Vojvode Pere Krece i dimnjaka u ulici Vladimira Rolovića.
Osim toga, kako navode na zvaničnoj Fejsbuk stranici, vatrogasci su uklonili stablo sa saobraćajnice, pomagali u tehničkim intervencijama poput skidanja mačke sa stabla, te pružali asistenciju Građevinskoj upravi na Trgu Krajine.
