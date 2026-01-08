Logo
Large banner

Pune ruke posla za vatrogasce: Požar u Domu penzionera u Banjaluci

Izvor:

ATV

08.01.2026

12:17

Komentari:

0
Пуне руке посла за ватрогасце: Пожар у Дому пензионера у Бањалуци
Foto: ATV

Vatrogasno-spasilačka brigada Banjaluka tokom srijede, 7. januara, intervenisala je pet puta, a među najvažnijim intervencijama bili su požari u Domu penzionera u ulici Vojvode Pere Krece i dimnjaka u ulici Vladimira Rolovića.

Osim toga, kako navode na zvaničnoj Fejsbuk stranici, vatrogasci su uklonili stablo sa saobraćajnice, pomagali u tehničkim intervencijama poput skidanja mačke sa stabla, te pružali asistenciju Građevinskoj upravi na Trgu Krajine.

Podijeli:

Tagovi:

požar

Dom penzionera

Banjaluka

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Сијарто: Мађарска ће гласати против споразума са Меркосуром

Svijet

Sijarto: Mađarska će glasati protiv sporazuma sa Merkosurom

1 h

0
Упозорење због ледене кише: Температура до минус 14

Region

Upozorenje zbog ledene kiše: Temperatura do minus 14

1 h

0
Гужва на граничном прелазу Градишка

Društvo

Pojačana frekvencija vozila na više graničnih prelaza na izlazu iz BiH

1 h

0
Ненад Стевандић

Republika Srpska

Stevandić: Srpska ostaje nepokorena i čuva ustavne kapacitete

1 h

1

Više iz rubrike

Божић у Бастасима протекао у потпуној изолацији, мјештани сами чистили снијег

Banja Luka

Božić u Bastasima protekao u potpunoj izolaciji, mještani sami čistili snijeg

2 h

0
Бањалука, загађење ваздуха

Banja Luka

Vazduh u Banjaluci opasan po zdravlje

2 h

0
Нестанак струје направио проблеме: Више бањалучких насеља данас без воде

Banja Luka

Nestanak struje napravio probleme: Više banjalučkih naselja danas bez vode

5 h

0
Обустава саобраћаја у овим бањалучким улицама

Banja Luka

Obustava saobraćaja u ovim banjalučkim ulicama

6 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

46

GP BiH: Neistinita informacija o napadima na granice

13

42

Zatražena obdukcija tijela Cvijana Simića

13

35

Trninić: Situacija puno bolja nego prethodnih dana

13

30

Kako odlediti zaleđena stakla na automobilu bez struganja?

13

21

Huson za ATV: Kristijan Šmit je produžena ruka Njemačke

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner