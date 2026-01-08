Logo
Oluja, snijeg i led u Njemačkoj: Zatvorene škole, otkazani letovi, haos na cestama

Izvor:

Indeks

08.01.2026

16:20

Komentari:

0
Foto: Tanjug/AP/Michael Probst

Njemačka se priprema za obilne snježne padavine, ledenu kišu i oluju, a već sada su dijelovi zemlje pogođeni snijegom i ledenom kišom. „Od danas naveče očekuju se obilne padavine u velikim dijelovima zemlje, sa 20 centimetara novog snijega u nizinama i ledenom kišom“, saopštila je Njemačka meteorološka služba (DVD).

DVD govori o „ekstremnim uslovima“ zbog kombinacije olujnog vjetra i snježnih padavina. Za vremensku situaciju, prema navodima Njemačke meteorološke službe, odgovorna je ciklona „Eli“ (Elli), koja se sa toplim frontom približava sa jugozapada i donosi padavine u obliku snijega i kiše.

Već sada vrijeme uzrokuje brojne zastoje u drumskom i željezničkom saobraćaju. Zbog olujnog vjetra danas su na sjeveru zemlje, u Hamburgu, Bremenu i Donjoj Saksoniji, škole ostale zatvorene.

Nesreće uzrokovane ekstremnim uslovima

Kod Gehrdea u Donjoj Saksoniji danas ujutro poginuo je vozač automobila kada je, prema navodima policije, zbog poledice na državnom putu izgubio kontrolu nad vozilom i udario u stablo.

Nesreće uzrokovane poledicom zabilježene su i u brojnim drugim saveznim pokrajinama. U Tiringiji je, na primjer, auto-put A73 nakon sudara tri automobila kod Šlajzingena (Schleusingen) bio djelimično zatvoren, saopštila je policija.

Vladajuća Hrišćansko-demokratska unija (CDU) otkazala je zbog vremenskih uslova svoju redovnu zatvorenu konvenciju koja je trebalo da počne sutra. „Zbog upozorenja na ekstremne vremenske uslove i otežanog željezničkog i vazdušnog saobraćaja prisiljeni smo da odgodimo našu konferenciju“, saopštila je portparolka CDU-a Izabela Fišer (Isabelle Fischer).

DVD poziva sve koji planiraju putovanja u narednim danima da se dobro informišu prije polaska, što se posebno odnosi na vazdušni saobraćaj, gdje se djelimično očekuju i potpuna zatvaranja aerodroma.

Vlasti upozoravaju građane da ne izlaze bez prijeke potrebe i da budu posebno oprezni zbog poledice, dok se traumatološke bolnice pripremaju za povećan prijem pacijenata.

Njemačka

hladnoća

