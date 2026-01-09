Logo
Objavljene nove cijene goriva

Sputnik Srbija

09.01.2026

11:28

0
Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil
Od danas od 15.00 časova na pumpama u Srbiji litar evro dizela će koštati 191 dinara, a litar benzina evropremijum BMB biće 174 dinara.

U odnosu na prošlu nedjelju, cijene dizela i benzina jeftinije su za po dva dinara.

Nove cijene goriva važiće do sljedećeg petka, 16. januara.

gorivo

Srbija

