Objavljene nove cijene goriva

Od danas od 15.00 časova na pumpama u Srbiji litar evro dizela će koštati 191 dinara, a litar benzina evropremijum BMB biće 174 dinara.
U odnosu na prošlu nedjelju, cijene dizela i benzina jeftinije su za po dva dinara.
