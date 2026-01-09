Ako padnete na ledu, ispoštujete ovu proceduru da ostvarite naknadu

Kada temperature padnu na minus deset, a snijeg i led prekriju ulice i trotoare, svakodnevne navike postaju rizične.

Odlazak do prodavnice, na posao ili izlazak iz zgrade više nisu rutina, već potencijalna opasnost. U takvim uslovima padovi su česti, a povrede često dolaze iznenada, nekad uz jak bol, a nekad gotovo neprimetno. Upravo zato je važno da znamo kako da reagujemo nakon pada.

Iako se ovakve nezgode često smatraju "nesrećnim slučajem", zakon u mnogim situacijama predviđa odgovornost i pravo na naknadu štete. Ključno pitanje je: ko je bio dužan da očisti površinu na kojoj je došlo do pada?

Ako lice ili subjekt koji je bio u obavezi da održava površinu to nije učinio, može postojati osnov za naknadu štete.

Za ulice, puteve i trgove odgovorni su grad ili opština, odnosno javna komunalna preduzeća. Za trotoare, ulaze, stepeništa i zajedničke dijelove zgrade odgovorna je stambena zajednica, koju zastupa upravnik zgrade i koji najčešće angažuje firme za održavanje.

Međutim, za naknadu štete je odgovorna stambena zajednica koja ima svojstvo pravnog lica, bez obzira da li je čišćenje snijega poverila trećim licima ili je sama propustila da preduzme radnje čišćenja leda i snega.

U Beogradu, je Odlukom o komunalnom redu predviđeno da su za uklanjanje snijega i leda sa trotoara koji se nalazi ispred zgrade, i poslovnih prostora, ispred stambeno-poslovnih zgrada, odgovorna pravna i fizička lica koja koriste te nepokretnosti kao vlasnici ili zakupci.

Ukoliko pravno ili fizičko lice koje je odgovorno za nastanak povrede nema zaključeno osiguranje svoje odgovornosti za štete pričinjene trećim licima, tada se odšteta ostvaruje sudskim putem, piše na sajtu "povredeusaobraćaju.com."

Za uređenje autobuskih stajališta, kao i njihovo čišćenje u smislu obavještavanja nadležnih službi, zadužena je Direkcija za javni prevoz. Ipak, za odštetu za povrede nastale prilikom ulaska i izlaska iz autobusa obraćaju se GSP.

GSP plaća i odštetu ukoliko se putnik okliznuo prilikom ulaska ili izlaska iz vozila.

Šta učiniti odmah nakon pada?

Da biste povećali šanse za uspješno ostvarivanje prava, preporučuje se da: fotografišete mesto pada i poledicu, zabilježite podatke svjedoka, odmah potražite ljekarsku pomoć, sačuvate svu medicinsku dokumentaciju, što prije se obratite advokatu radi pravnog savjeta.

Pravovremena reakcija i stručna pomoć često su presudni za uspjeh postupka. Potraživanje naknade štete usljed pada na ledu i snijegu ne može se potraživati nakon proteka roka od tri godine otkako je šteta nastala.

Visina odštete

Zavisi isključivo od težine povrede, koliko je liječenje trajalo i koliko je pretrpljena šteta. Može biti značajna, i preko 600.000 dinara, pa i više, zavisno od okolnosti.

Advokat Željko Simić rekao je ranije da u slučaju pada na ledu, može se dobiti odšteta koja iznosi i više od 600.000 dinara, zavisno od težine povrede.

Obraćanje ljekaru

Dr Aleksandar Stojanović, direktor doma zdravlja posavjetovao je pacijente kako da reaguju ukoliko dođe do pada na javnoj površini:

"Hronični bolesnici, ljudi koji imaju problema sa plućima, mentalni bolesnici treba da izbjegavaju da iz tople kuće izlaze napolje, Uvijek sugerišemo o tome da rade bolnice, radi dom zdravlja, ljekari. Evo sada je njih 6 palo i povrijedilo se. Postoji veliko problem kada starija osoba padne. Može da povredi kuk, koljeno, i ruku. Dom zdravlja nije ustanova koja pruža takvu pomoć. Mi ćemo ih primiti ali to je za ortopediju - kaže Stojanović i dodaje:

"Imamo problema sa starijim pacijentima koji po svaku cijenu, svaki dan, žele da dođu po svoju terapiju. Svako ima izabranog ljekara, pozovite ga neka vam odredi terapiju i za par dana kada se sve stabilizuje, možete posetiti dom zdravlja. Vremenska promjena iz toplog u hladnog dovodi do suženja krvih sudova. Kod kardio vaskularnih oboljenja stvaraju tegobe. Na - 10 ne idite nigde."

Stojanović napominje da osoba kada padne oseti neki bol, kaže "ma nije ništa". A posle par dana se dogodi prelom:

"Desi se da padnete na ruku i da se dogodi naprsnuće. Te povrede ne treba trpjeti, svaka povreda na ledu donosi traumu a trauma je nešto što kod starijih ljudi ostavlja posljedice. Kada čovjek padne, trebalo bi da pozove ljekara i objasni simptome i da stavi obloge. Kada se ta rana ohladi, nastaje problem. Kod starijih osoba kosti nisu pokretljive. Padovi mogu biti vrlo opasni, posljedice ostaju, prenosi Kurir.