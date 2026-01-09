Logo
Zvaničnici Republike Srpske prisustvuju Svetoj arhijerejskoj liturgiji

09.01.2026

10:42

Званичници Републике Српске присуствују Светој архијерејској литургији
Zvaničnici Republike Srpske prisustvuju Svetoj arhijerejskoj liturgiji povodom praznika Svetog prvomučenika i arhiđakona Stefana, koju u Hramu Hrista Spasitelja služi Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije.

Prisutni su predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić, vršilac dužnosti predsjednika Republike Ana Trišić Babić, predsjednik Vlade Savo Minić, lider SNSD-a Milorad Dodik.

Svetoj arhijerejskoj liturgiji, uz mnogobrojni vjerni narod, prisustvuju i ministri u Vladi Republike Srpske i Vladi Srbije, kao i jedan od najbližih saradnika američkog predsjednika i bivši guverner Ilinoisa Rod Blagojević.

9. januar - Dan Republike Srpske

