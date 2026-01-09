Logo
Selak: Za slobodu data ogromna žrtva

SRNA

09.01.2026

10:13

Селак: За слободу дата огромна жртва
Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak istakao je danas u Banjaluci da su u temelje Srpske uzidani životi poginulih boraca, što ne smije biti zaboravljeno.

"Republika Srpka ima 26.000 junaka koji su poginuli u odbrani vjekovnih ognjišta. Moramo čuvati Republiku Srpsku, jer je garant slobode srpskog naroda", rekao je novinarima Selak nakon što su delegacije Republike Srpske i Srbije položile vijence na novoizgrađeni spomenik borcima Odbrambeno-otadžbinskog rata Vojske Republike Srpske.

On kaže da je srpski narod podnio ogromnu žrtvu kako bi imao Republiku Srpsku.

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković rekao je da je društvo vječno zahvalno herojima koji su živote dali za Republiku Srpsku.

"Oni su nesebično dali živote za našu svetinju – Republiku Srpsku", rekao je Stanivuković.

U Banjaluci je juče, povodom 9. januara, Dana Republike Srpske, otkriveno i osveštano Centralno spomen-obilježje za ukupno 25.830 poginulih boraca u Odbrambeno-otadžbinskom ratu Republike Srpske.

Deveti januar se slavi kao Dan Republike Srpske jer je tog datuma 1992. godine nastala pod prvobitnim nazivom Republika srpskog naroda u BiH.

Goran Selak

